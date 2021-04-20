7 kişilik elektrikli EQB yollara çıkıyor!

7 kişilik koltuk seçeneğine sahip Yeni Mercedes EQB tanıtıldı. Alman marka Avrupa’da Yeni EQA’nın ilk teslimatları başlarken, Yeni S-Serisi ailesinin tasarım olarak tamamen özgün ve elektrikli üyesi EQS'i de geçtiğimiz hafta tanıttı.. EQS lansmanından hemen sonra ise Çin’deki Şangay Otomobil Fuarı’nda Yeni EQB’nin Çin pazarı için olan versiyonu, dünya lansmanı ile tanıtıldı. Yeni EQB, Çin pazarında 215 kW güç seçeneği ile satışa sunuluyor. Avrupa pazarında ise önden çekişli veya dört tekerlekten çekişli ve kimi 200 kW üzerinde güç seçenekleri ile farklı versiyonlar sunulacak.Ayrıca oldukça uzun menzilli bir versiyon da planlanıyor. EQB 350 4MATIC’in Avrupa’daki NEDC karma güç tüketimi: 16,2 kWsa/100 km; karma CO2 emisyonları: 0 gr/km, menzil 478 km, WLTP karma güç tüketimi: 19,2 kWsa/100 km; karma CO2 emisyonları: 0 gr/km, menzil 419 km.

Düz zeminli bir bagaj



Yeni EQB (uzunluk/genişlik/yükseklik: 4.684/1.834/1.667 mm), Mercedes’in başarılı kompakt otomobil ailesini genişletiyor ve özellikle EQA ve bir diğer kompakt SUV GLB ile yakın bir bağa sahip. Uzun aks mesafesi (2.829 mm), geniş ve değişken iç mekân ve 7 kişilik koltuk seçeneği de bu ortak bağı gösteriyor. Yeni EQB kullanıcılarına son derece geniş bir iç mekân vaad ediyor: Beş kişilik otomobilde ön koltuklarda 1.035 mm ve arka koltuklarda 979 mm baş mesafesi sunulurken arka koltuklarında sunulan 87 mm diz mesafesi de konfora ek katkı sağlıyor. Beş kişilik için 495-1.710, yedi kişilik seçenekte ise 465-1.620 litre bagaj hacmi bulunuyor. EQB isteğe bağlı olarak (Çin’de standart) 7 kişilik koltuk seçeneği ile alınabiliyor. Ekstra iki koltuk 1,65 metreye kadar yolcular için rahat bir oturma alanı sunuyor.