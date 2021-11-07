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7 Kasım koronavirüs tablosu! İşte yeni hasta ve vefat sayısı

07 Kasım 2021 Pazar - 19:19 | Son Güncelleme : 07 11 2021 - 19:44

Sağlık Bakanlığı tarafından 7 Kasım koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 347 bin 783 Kovid-19 testi yapıldı, 25 bin 304 kişinin testi pozitif çıktı, 200 kişi yaşamını yitirdi.


Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu  "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.
 
Buna göre, son 24 saatte 347 bin 783 Kovid-19 testi yapıldı, 25 bin  304 kişinin testi pozitif çıktı, 200 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı  ise 28 bin 852 oldu.
 
18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 79,25,  birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 89,62 olarak kayıtlara geçti.
 
Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 117 milyon 378 bin 532  doza yükseldi.
 
18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek  olduğu 10 il Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Osmaniye, Çanakkale, Eskişehir Balıkesir, Zonguldak ve Edirne oldu.
 
En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise  Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve  Bayburt olarak sıralandı.
 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı  açıklamada, "Salgın gündeminden yorulduğunuzun farkındayız. Siz tedbirlere uyun,  aşınızı olun; yapılması gereken başka ne varsa o görev bizim. Kovid-19 testleri,  hastalarımızın tedavisi, Turkovac'ın yaygın kullanıma hazırlığı devam ediyor.  Hedefimiz, şu günlerin bir an önce unutulması." ifadelerini kullandı.
 
 

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