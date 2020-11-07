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7 Kasım koronavirüs tablosu! İşte yeni hasta ve vefat sayısı

07 Kasım 2020 Cumartesi - 19:08 | Son Güncelleme : 07 11 2020 - 19:11

Sağlık Bakanlığı tarafından 7 Kasım koronavirüs tablosu, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 7 Kasım koronavirüs tablosuna ilişkin yaptığı açıklamada, ''Bugün tespit edilen 2.483 yeni hastamız var. Hasta sayımız da ağır hasta sayımız da artıyor. Güvenli aşı uygulamasına kadar hep birlikte tedbirlere uymak zorundayız. Zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlardan uzak durun. Maske takın. Virüs yükünü azaltın.'' ifadelerini kullandı.

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Sağlık Bakanlığı koronavirüs vefat sayısı
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