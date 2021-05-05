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7 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı...

05 Mayıs 2021 Çarşamba - 7:13 | Son Güncelleme : 05 05 2021 - 7:22

İstanbul merkezli 7 ilde, FETÖ'nün güncel talebe yapılanmasında yer aldıkları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 19 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı.


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FETÖ operasyon gözaltı
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