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7 ilde dev FETÖ operasyonu: 23 gözaltı

AA |  07 Ekim 2020 Çarşamba - 18:27 | Son Güncelleme : 07 10 2020 - 18:27

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Antalya il yapılanmasına yönelik 7 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda toplam 23 kişi gözaltına alındı.


Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, örgütün  bütünüyle deşifre edilip faaliyetlerinin sonlandırılması,  örgüt mensuplarının  yakalanarak haklarındaki gerekli yasal işlemlerin yapılabilmesi adına Kaçakçılık  ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince soruşturma başlatıldı.
 
Yaklaşık 9 aydır süren çalışma kapsamında, örgütün eski yapılanmasında  olduğu gibi güncel yapılanma içerisinde de "İl imamı, il imam yardımcısı, ilçe  imamları, ilçe ablası, ilçe mesulleri ve il eğitim danışmanı" olarak hiyerarşik  yapılanmasını halen devam ettirmeye çalıştığı belirlendi.
 
 Ayrıca şüphelilerin deşifre olmamak amacıyla ATM'lerden kartsız  işlemlerle örgütün güncel yapılanması içerisinde yer alan kişilere maaş ödemesi  olarak para transferleri yaptıkları tespit edildi.
 
FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyelerinin moral ve motivasyonunu yüksek  tutmak, örgüt içindeki çözülmeyi engelleyerek onları yeniden etkin konuma  getirmek, cezaevinde bulunanlara ve ailelerine maddi destek sağlamak amacıyla  halen faaliyetlerini sürdürdüğü anlaşıldı.
 
Örgüt içerisinde haberleşmeyi deşifre edilmeden sağlamak amacıyla  temin edilen örgütsel hatların, örgüt içinde kullanılan gizli haberleşme  programlarının yüklenmesi ile örgüt üyelerine dağıtımının yapılarak haberleşmenin  bu programlar üzerinden sağlandığı ve gizliliğe azami ölçüde riayet edilerek  olası fiziki ve teknik takiplere yönelik tedbir almaya çalışıldığı saptandı.
 
Şüphelilerin aranma kaydı olan örgüt üyelerinin saklanması amacıyla  hücre evleri ayarladıkları, il içinde aranma kaydı bulunan şahısların yer  değiştirmelerini sağlayarak yakalanmamaları için tedbir uyguladıkları da  anlaşıldı.
 
Örgüt üyelerinin davalarının seyrini etkilemek ya da ceza almalarını  geciktirerek süre kazanmak amacıyla bu kişiler adına örgütle iltisaklı şahıslar  aracılığıyla sahte belgeler tanzim ettirildiği tespit edildi.
 
Soruşturma kapsamında örgütsel birlikteliği sağlamak amacıyla örgüt  üyelerine belirli periyotlarla ziyaretler düzenlendiği de ortaya çıkarıldı.
 
Buna göre, örgütün Antalya il yapılanmasına yönelik Balıkesir Gaziantep, İstanbul, Denizli, Burdur ve Ankara olmak üzere 7 ilde eş zamanlı  operasyonlar düzenlendi.
 
Operasyonlarda aralarında il imamı, il imam yardımcısı, ilçe imamları,  ilçe ablası, ilçe mesulleri ve il eğitim danışmanının bulunduğu toplam 23 kişi  gözaltına alındı.
 
Ev ve üstlerinde yapılan aramalarda ise muhtelif yerlere gizlenmiş,  örgütsel faaliyetlerde kullanıldığı değerlendirilen lira, avro ve dolar cinsinden  bir miktar para, bir kurusıkı tabanca, 19  kurusıkı tabanca fişeği, wifi cihazı,  laptop, tablet bilgisayar ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
 
Aynı soruşturmada farklı tarihlerde yakalanan 5 şüpheli tutuklandı
 
Öte yandan soruşturma kapsamında farklı tarihlerde yapılan  operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
 
  
 

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FETÖ/PDY terör örgütü eş zamanlı
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