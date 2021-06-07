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7 Haziran koronavirüs tablosu yayınladı! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

07 Haziran 2021 Pazartesi - 19:31 | Son Güncelleme : 07 06 2021 - 19:42

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu paylaştı. Öne çekilen Kabine Toplantısı'na üç gün kala açıklanan tabloda, vakalarda hedeflenen 5 bin seviyesi korunurken, son 24 saatte 218 bin 164 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 647 kişinin testi pozitif çıktı, 91 kişi hayatını kaybetti.


Sağlık Bakanlığı, 7 Haziran koronavirüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre, Son 24 saatte 218 bin 164 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 647 kişinin testi pozitif çıktı, 91 kişi hayatını kaybetti.  Ağır hasta sayısı 1060 oldu, 6 bin 576 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 167 bin 350'ye yükseldi. 
 
6 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU
 
Sağlık Bakanlığı, 6 Haziran koronavirüs tablosundaki test sayısını 204 bin 827 olarak açıklarken, 5 bin 386 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 96 kişi hayatını kaybetmiş, taburcu olanların sayısı 6 bin 003 ve toplam iyileşen sayısını ise 5 milyon 160 bin 774 olarak açıklamıştı.
 

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