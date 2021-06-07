7 Haziran koronavirüs tablosu yayınladı! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

6 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 6 Haziran koronavirüs tablosundaki test sayısını 204 bin 827 olarak açıklarken, 5 bin 386 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 96 kişi hayatını kaybetmiş, taburcu olanların sayısı 6 bin 003 ve toplam iyileşen sayısını ise 5 milyon 160 bin 774 olarak açıklamıştı.