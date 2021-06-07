7 Haziran koronavirüs tablosu yayınladı! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

Sağlık Bakanlığı, 7 Haziran koronavirüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre, Son 24 saatte 218 bin 164 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 647 kişinin testi pozitif çıktı, 91 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1060 oldu, 6 bin 576 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 167 bin 350'ye yükseldi.
6 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU
Sağlık Bakanlığı, 6 Haziran koronavirüs tablosundaki test sayısını 204 bin 827 olarak açıklarken, 5 bin 386 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 96 kişi hayatını kaybetmiş, taburcu olanların sayısı 6 bin 003 ve toplam iyileşen sayısını ise 5 milyon 160 bin 774 olarak açıklamıştı.