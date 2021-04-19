7. gün iftar menüsü! Bugün iftara ne pişirsem? En sevilen nefis iftar tarifleri ve önerileri

Bugün iftara ne pişirsem diye düşünenler buraya... Nefis iftar yemekleri hazırlamak, farklı ve enfes lezzetlerle ramazan sofranızı şenlendirmek için değişik tarifler hazırladık. 7 gün iftar menüsünde harika sonumlarıyla harika bir iftar menüsü hazırlamak istiyorsanız haberimize göz atın. Öncelikle domates çorbası ile doyurucu bir başlangıç yapıyoruz. Klasik ramazan yemeklerinin aksine kolay ve pratik ana yemek önerimiz ise tepside içli köfte olacak. Hem görünüşü hem de farklı tasarımı ile Amasra salatası hem güznüze hem de midenize hitap edecek. Son yıllarda revaçta olan hafif tatlı tarifi soğuk baklava ile akıllarda yer edeceksiniz. Peki, Amasra salatası ve domates çorbası nasıl yapılır? Kolay içli köfte nasıl hazırlanır? Soğuk baklava tarifi nasıl yapılır? İftara ne yapsam diye düşünenlere domates çorbası, kolay içli köfte, amasra salatası ve nefis soğuk baklava tarifi...

Nefis iftar yemekleri sizi bekliyor. Ramazan sofranız için hazırlayacağınız biribirinden güzel ve lezzetleri tarifler haberimizde. Ramazanın 7. gününde hem gözleri hem de midenizi şenlendirecek nefis bir iftar menüsü hazırladı. 7. gün iftar menüsü içinizi ısıtacak domates çorbası ile başlayacak ve ardından ana yemek olarak da kolay içli köfte ile devam edecek. Hem görünüşü hem de lezzetiyle damağınıza hitap eden Amasra salatasını mutlaka denemelisiniz. İftarı ister tatlıyla sonlandırın ister iftar sonrası çay saatinde tüketin nefis bir tarif sizi bekliyor. Son yılların en gözde tatlılarından soğuk baklavayı sizin için hazırladık. İftara ne yapsam, bugün iftarda ne pişirsem diyorsanız işte nefis 7. gün iftar menüsü, domates çorbası, kolay içli köfte, amasra salatası ve nefis soğuk baklava tarifi ve yapılışları...

7. GÜN İFTAR MENÜSÜ

DOMATES ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Domates Çorbası Tarifi

Malzemeler

2 yemek kaşığı tereyağı

1 adet orta boy soğan – rende

2 adet sarımsak – rende

6 adet iri boy domates – rende

2 – 3 dal taze kekik

Tuz

Karabiber

1 yemek kaşığı toz şeker

1 yemek kaşığı balzamik sirke

4 su bardağı tavuk suyu

Üzeri için Malzemeler

Kaşar peyniri – rende

DOMATES ÇORBASI YAPILIŞI

Soğanınızı rendenin küçük tarafıyla rendeleyin. Tencerenizin içerisine tereyağını ekleyin. Ardından içerisine soğan ve sarımsağı ekleyin.

Ardından içerisine rendelediğiniz domatesleri ekleyin ve karıştırın. Çorbanız tıkırdamaya başlayınca içerisine tavuk suyunu ekleyin.

Ardından içerisine toz şeker, balzamik sirke, tuz, karabiber ve taze kekik ekleyip karıştırın. Çorbanızın kapağını kapatın ve kaynatın.

Çorbanız kıvam alınca blenderden geçirin ve bir taşım daha kaynatın. Çorbanız hazır olunca servis edeceğiniz kaplara pay edin ve üzerine rendelenmiş kaşar peyniri serpip, sıcak servis edin.

KOLAY İÇLİ KÖFTE NASIL YAPILIR?

Tepside İçli Köfte Tarifi

Malzemeler

2 su bardağı ince bulgur

Bulgurun üzerini biraz geçecek kadar sıcak su

2 orta boy patates – haşlanmış – rende

1 yemek kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yumurta

Kimyon

Tuz

Karabiber

Pul biber

İç Harcı için Malzemeler

2 yemek kaşığı zeytinyağı

300 gr. kıyma

1 su bardağı ceviz – iri dövülmüş

1 adet soğan

½ demet maydanoz

Tuz

Karabiber

Üzeri ve Altı için Malzemeler

4 yemek kaşığı tereyağı

½ su bardağı zeytinyağı

KOLAY İÇLİ KÖFTE YAPILIŞI (TEPSİDE İÇLİ KÖFTE)

İç harç için, tavada 2 yemek kaşığı zeytinyağını kızdırın. Kıymayı koyun tuz ve karabiber ile baharatlandırıp kavurun. Yemeklik doğranmış soğanı ekleyerek kavurmaya devam edin. Ardından cevizleri ekleyip kavurmaya devam edin. Soğanlar yumuşadıktan sonra ocaktan alın. ince kıyılmış maydanozu ekleyip karıştırın.

Bulguru geniş bir kaba koyun ve üzerine sıcak suyu gezdirin. Üzerine kağıt havlu kapatarak 10-15 dakika kenarda bekletin. Bir kapta haşlanmış patatesleri rendeleyin, domates ve biber salçası, yumurta, kimyon, pul biber, yumuşamış bulgur, tuz ve karabiberi ilave edip yumuşak bir hamuru kıvamına gelene kadar yoğurun.

Pişirme kabınızı tereyağı ve zeytinyağının yarısıyla yağlayın. Bulgur köftesinden parçalar koparıp avucunuzla yassılaştırarak kabınıza yerleştirin. Bu işlemi elinizi suyla ıslatarak yapın ve kabınızdaki boşlukları kapatarak köfteyi düzleştirin. Üzerine iç harcın tamamını yayın. Kalan bulguru da aynı şekilde elinizle düzleştirerek parça parça kıymalı harcın üzerini kapatın. İçli köfteyi istediğiniz şekilde dilimleyin. Kalan tereyağı ve zeytinyağını gezdirin. 200 derecede ısıtılmış fırında 30 dakika pişirin

AMASRA SALATASI NASIL YAPILIR?

Amasra salatası tarifi

Malzemeler

1 adet domates

1 adet salatalık

1 adet kuru soğan

1 adet yeşil biber

1 demet marul

Reyhan

Taze soğan

Tere

Semizotu

Dereotu

Maydanoz

Kekik

Nane

1 küçük kase karışık turşu

5-6 adet zeytin

1 adet kırmızı biber

1/4 kırmızı lahana

1 adet turşuluk kırmızı pancar

1-2 adet turp

Sosu için:

1.5 çay bardağı sızma zeytinyağı

1 çay bardağı sirke

1 limon

Tuz

AMASRA SALATASI YAPILIŞI

Tüm malzemeleri iyice yıkayıp süzün. Marulları servis tabağına yerleştirin. Üzerine salatalık, yeşil biber, taze soğan, uzun uzun doğranmış kuru soğan ve yuvarlak şekilde kesilmiş domatesi ekleyin. Ardından doğranmış yeşillikleri, kırmızı lahana ve turşuyu da ekleyin. Pancar turşusunu yarım ay şeklinde keserek servis tabağının kenarına dizin. Havuç, turp, zeytin ve kırmızı biberi de dilediğiniz gibi doğrayıp tabağı süsleyin. Sos malzemelerini de bir kasede karıştırıp salatanın üzerinde gezdirin.

SOĞUK BAKLAVA NASIL YAPILIR?

Soğuk baklava tarifi

Malzemeler

Bir paket baklavalık yufka

250 gram tereyağı

1 çay bardağı sıvı yağ

Arası için:

1 su bardağı çekilmiş fıstık

Üzeri için:

1 çay bardağı bitter çikolata

Yarım çay bardağı şeker

Şerbeti için:

5 su bardağı süt

2 su bardağı şeker

SOĞUK BAKLAVA YAPILIŞI

İlk olarak şerbeti hazırlayın. Bunun için tencereye sütü ve şekeri alın, kaynatın. Kaynadıktan sonra ocağın altını kısın, bu şekilde 15 dakika daha kaynatın. Tereyağını ve sıvı yağı tavada eritin. Yağ ılıdıktan sonra tatlı tepsisini yağlayın. Baklava hamurlarını üçerli olacak şekilde tepsiye dizin. Her 3 katta bir araları yağlayın. 3 katta bir yağlanan yufkalara 15. katta fıstık serpin. Arası ve üzeri için ayırdığınız bitter çikolata şeker ve fıstığı mikserden çok ince bir şekilde geçirin. Mikserden geçirdiğiniz bu karışımı fıstığın üzerine serpin. Tekrar 3 kat 3 kat şekilde yağlayarak 15 kat daha yufkaları serin. Tekrar fıstık ve bitter çikolatalı karışımdan serpin. Kalan yufkaların da üzerine üçer katta bir yağlayarak yerleştirin. En son kalan yağ ile baklavanın üzerini yağlayın ve baklavayı dilimleyin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarana kadar pişirin. Tatlı ılıdığında üzerine soğuk şerbeti gezdirin ve çikolatalı karışımı üzerine serpin.