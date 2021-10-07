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7 Ekim koronavirüs tablosu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

07 Ekim 2021 Perşembe - 19:59 | Son Güncelleme : 07 10 2021 - 20:29

Sağlık Bakanlığı tarafından 7 Ekim koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 362 bin 152 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 19 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi yaşamını yitirdi.


Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu  "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.
 
Buna göre, son 24 saatte 362 bin 152 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 19  kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise  32 bin 240 oldu.
 
18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 73,80,  birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 87,56 olarak kayıtlara geçti.
 
Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı sayısı 111 milyon 674 bin 310'e  yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte 283 bin 112 doz  aşı uygulandı.
 
En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il,  Kırklareli, Muğla, Ordu, Amasya, Çanakkale, Eskişehir, Edirne, Osmaniye Balıkesir ve Burdur oldu.
 
En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise  Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Muş, Mardin, Bitlis, Siirt, Bingöl, Ağrı ve  Bayburt olarak sıralandı.
 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı  paylaşımda, şunları kaydetti:
 
"217 sayısını anlamak? Her gün yeni kayıplar veriyoruz. Kimi  torunlarını sevmeye doyamamış bir büyükanne, kimi ailesi için hayalleri olan bir  baba, kimi doğumu bekleyen bir anne. Tablolardaki sayılar keşke yeterince  hissedilebilir olsa. Birbirimizi anlayıp dayanışma içinde olalım."
 

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