Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un olduğu, BBC Studios’un "Doctor Foster" isimli dizisinin Türkiye uyarlaması olan, yapımcılığını Med Yapım ve Mednova'nın üstlendiği Kanal D’nin yeni dizisi "Sadakatsiz" 7 Ekim Çarşamba 20.00'da Kanal D'de başlıyor.
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7 Ekim Çarşamba başlıyor!
30 Eylül 2020 Çarşamba - 17:25 | Son Güncelleme : 30 09 2020 - 17:25
Kanal D’nin iddialı dizisi Sadakatsiz 7 Ekim Çarşamba akşamı ilk bölümüyle izleyici ile buluşuyor.
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