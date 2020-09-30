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7 Ekim Çarşamba başlıyor!

30 Eylül 2020 Çarşamba - 17:25 | Son Güncelleme : 30 09 2020 - 17:25

Kanal D’nin iddialı dizisi Sadakatsiz 7 Ekim Çarşamba akşamı ilk bölümüyle izleyici ile buluşuyor.


Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un olduğu, BBC Studios’un "Doctor Foster" isimli dizisinin Türkiye uyarlaması olan, yapımcılığını Med Yapım ve Mednova'nın üstlendiği Kanal D’nin yeni dizisi "Sadakatsiz" 7 Ekim Çarşamba 20.00'da Kanal D'de başlıyor.

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