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7 çocuk annesi eşini leğende boğarak öldürdü

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA) |  30 Ağustos 2021 Pazartesi - 20:31 | Son Güncelleme : 30 08 2021 - 20:31

Şanlıurfa'da, Ahmet Tokay (46) tartıştığı 7 çocuk annesi eşi Hediye Tokayı (40) ellerini bağlayıp, içine su doldurduğu plastik leğende boğarak öldürdükten sonra polise teslim oldu.


Olay, sabah saatlerinde Selçuklu Mahallesinde meydana geldi. Ahmet Tokay ile eşi Hediye Tokay arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ahmet Tokay, iddiaya göre ellerini bağladığı eşi Hediye Tokay'ın başını su dolu plastik leğene sokarak boğdu. Tokay, eşinin ölümünün ardından polisi arayarak kendini ihbar etti. İhbarla olay yerine gelen ekipler 7 çocuk annesi Hediye Tokayı elleri bağlanmış ve yüzüstü şekilde hayatını kaybetmiş olarak buldu. Hayatını kaybeden kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, eşini öldüren Ahmet Tokay ise polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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