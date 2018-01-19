Son dakika... 7 bin 500 lira ek ikramiye için son günler...

30 yıldan fazla hizmeti olan memur emeklilerine ve vefat etmişse yakınlarına ek ikramiye için son günler. Başvuru süresi 27 Ocak’ta bitiyor. Ödemelerin 7 bin 500 liraya varan kısmı 3 ayda yapılacak.

