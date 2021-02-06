7 bakanlığın teşkilat yapısına yeni düzen! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı...

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle 7 bakanlığın teşkilat yapısında değişiklikler yapıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, yaz ve kış olimpiyat oyunlarına hazırlamak amacıyla olimpik ve paralimbik spor dallarında 8000 sporcu yetiştirecek. Bilgi Milli Eğitim Bakanlığı İşlem Dairesi Başkanlığı ve İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığı Genel Müdürlük haline getirildi. Milli Savunma Bakanlığında, yurt dışı teşkilatı oluşturuldu. İç Ticaret Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri arasına "Salgın hastalık ve doğal afet dönemlerinde yaşanan ekonomik durgunlukların ticari işletmeler üzerindeki etkilerinin azaltılması amacıyla teşvik ve destekler vermek" şeklinde yeni bir görev eklendi.

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi bugünkü Resmi Gazete 'de yayımlandı.Dışişleri Bakanlığında Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün adı Personel Genel Müdürlüğü olarak değiştirildi. Milli Eğitim Bakanlığında; Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ve İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığı Genel Müdürlük haline getirildi. Milli Savunma Bakanlığı nda, yurt dışı teşkilatı oluşturuldu. İşte bakanlıklarda yapılan yeni düzenleme...

DIŞİLERİ BAKANLIĞI

Dışişleri Bakanlığında Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün adı Personel Genel Müdürlüğü olarak değiştirildi.

Bakanlıkta ayrıca biri Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü, diğer ise Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü olmak üzere iki yeni genel müdürlük olışturuldu. Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi ve diğer uluslararası siyasi örgütler le ilişkileri yürüten Çok Taraflı Siyasi İşler Genel Müdürlüğünün görevleri üç genel müdür tarafından yerine getirilecek.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

Gençlik ve Spor Bakanlığı , yaz ve kış olimpiyat oyunlarına hazırlamak amacıyla olimpik ve paralimbik spor dallarında 8000 sporcu yetiştirecek. Yetiştirilecek sporcularına beslenme, barınama ve yol giderleri Bakanlık tarafından karşılanacak. Bu sporculara asgari ücreti geçmemek üzere harçlık verilecek.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

Bakanlık taşra teşkilatında hudut mülki idare amiri istihdam edebilecek. Bunlar, mali ve sosyal haklar bakımından, vali yardımcısına denk olacak.- İdare ve denetim müdürleri, mali ve sosyal haklar bakımından il mahalli idareler müdürüne denk olacak.

İl Mahalli İdareler Müdürü kadro unvanı İdare ve Denetim Müdürü şeklinde değiştirilmiştir. Hali hazırda İl Mahalli İdareler Müdürü kadrolarında görev yapanlar İdare ve Denetim Müdürü kadrosuna geçirilecek.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ve İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığı Genel Müdürlük haline getirildi.

Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün

"e) Bakanlığa ait sosyal tesislerle ilgili işleri yürütmek, şeklindeki görevi

"Bakanlığa ait öğretmenevi ve akşam sanat okulu, misafirhane ve benzeri sosyal tesislere ilişkin usul ve esasları belirleyerek her türlü iş ve işlemleri yürütmek" şeklinde değiştirildi

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI

Milli Savunma Bakanlığında, yurt dışı teşkilatı oluşturuldu.

Bakanlık bünyesinde Teknik Hizmetler Genel Müdürlüğü adı altında yeni bir Genel Müdürlük oluşturuldu.

Askeri Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer savunma vizyonu oluşturma görevi verildi.

Bakanlık Personel Genel Müdürlüğü ile Savunma ve Güvenlik Genel Müdürlüğünün görevleri değiştirildi.

Bakanlıkta 375/ ek 24. maddeye göre müfettiş ve müfettiş yardımcısı istihdam edilebilecek.

Muhabere ve Bilgi Sistem Dairesi Başkanlığı mülga edildi.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün "Entegre idare ve kontrol sistemi dahil olmak üzere, görev alanına giren konularda bilgi sistemleri kurmak, işletmek ve güncel tutmak," şeklindeki görevi "Entegre idare ve kontrol sistemini işletmek" olarak değiştirildi.

TİCARET BAKANLIĞI

İç Ticaret Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri arasına "Salgın hastalık ve doğal afet dönemlerinde yaşanan ekonomik durgunlukların ticari işletmeler üzerindeki etkilerinin azaltılması amacıyla teşvik ve destekler vermek" şeklinde yeni bir görev eklendi

CUMHURBAŞKANLIĞI FİNANS OFİSİ

Finans Ofisinin görev ve yetkilerinde değişiklik yapıldı.Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi bünyesinde yeni kurulan Katılım Finans Dairesi Başkanlığı'nın görev ve sorumlulukları belirlendi.Buna göre, 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 527/Ç maddesinin birinci fıkrasının "a" bendi "Finansal Stratejiler ve Analiz Dairesi Başkanlığı"nın ve "b" bendi ise "Katılım Finans Dairesi Başkanlığı"nın görev ve sorumluluklarını belirledi.Kararnamede, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi bünyesinde kurulan Katılım Finans Dairesi Başkanlığı'nın görev ve sorumluluklarına ilişkin şunlar kaydedildi:"Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen politikalar doğrultusunda, katılım finans alanında stratejiler geliştirmek, bu stratejiler kapsamında alınan kararların ilgili kamu kurum ve kuruluşları nezdinde uygulanmasını takip etmek ve sonuçlarını Cumhurbaşkanına raporlamak. Katılım finansın geliştirilmesi amacıyla kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları arasında iş birliğini artırmak ve bu alanda koordinasyonu sağlamak.

Katılım finansın geliştirilmesi ve katılım finansa yönelik farkındalığın artırılması amacıyla ulusal ve uluslararası faaliyetler gerçekleştirmek, bu tür faaliyetlerde yer almak ve bu faaliyetleri desteklemek. Katılım finans alanında Türkiye’nin uluslararası finansal piyasalardaki konumunu güçlendirmeye yönelik araştırmalar yapmak. Katılım finans alanında yeni finansal araçların sisteme kazandırılması, finansal ürün geliştirilmesi ve çeşitliliğin artırılmasına yönelik çalışmalar yapmak."

GEÇİCİ MADDE 1- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte;

a) Dışişleri Bakanlığında kaldırılan Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünde Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısı kadrolarında bulunanların görevleri başkaca bir işleme gerek kalmaksızın sona ermiştir.

b) Milli Eğitim Bakanlığında Bilgi İşlem Dairesi Başkanı ve İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanı kadrolarında bulunanların görevleri başkaca bir işleme gerek kalmaksızın sona ermiştir.

e) Milli Savunma Bakanlığında Teknik Hizmetler Dairesi Başkanmın görevi başkaca bir işleme gerek kalmaksızın sona ermiştir.

Mevzuatta bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kaldırılan birimlere ve bunJann yöneticilerine yapılan atıflar, kaldırılan birimlerin görevlerini devralan birimlere ve bunların yöneticilerine yapılmış sayılır.