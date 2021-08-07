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7 Ağustos Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu

07 Ağustos 2021 Cumartesi - 22:15 | Son Güncelleme : 07 08 2021 - 22:15

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Pazartesi-Çarşamba ve Cumartesi akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Çılgın Sayısal Loto'nun bu hafta içerisindeki son çekilişi bu akşam gerçekleştirildi. Çekilişin tamamlanmasının ardından oynadıkları biletlere ne kadar ikramiye isabet ettiğini merak eden vatandaşlar Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucunda kazandıran numaraları araştırmaya devam ediyor. İşte 7 Ağustos Çılgın Sayısal Loto çekilişinde bu akşamın kazandıran numaraları...


Çılgın Sayısal Loto çekilişi gerçekleşti. Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Çılgın Sayısal Loto'da büyük ikramiye 192 milyon TL'yi aştı. Haftanın üç günü gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto'da bu haftanın son çekilişi bu akşam yapıldı. Çekiliş sonuçlarının açıklanmasının ardından kazandıran numaralar Milli Piyango Online üzerinden sorgulanabiliyor.
 
Çılgın Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar 6-43-49-83-85-86 ve 55 joker numarası olarak belirlendi  6 ve 5+1 bilen çıkmazken büyük ikramiye 193.575.697,14 TL'ye ulaştı. 5 bilen 2 talihli 293.205,30 TL, 4 bilen 273 kişi 2.148,00 TL, 3 bilen 12.114 kişi 121,00 TL ve son olarak 2 bilen 194.528 kişi 11,30 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu
 
Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21:30'da Milli Piyango TV Youtube ekranı üzerinden canlı olarak izlendi. Çekilişin sona ermesinin ardından sonuçlar millipiyangoonline üzerinden sorgulanabiliyor.

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