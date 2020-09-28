7 adımda cildinizi sonbahara hazırlayın! Yıpranan ciltler için ipuçları

Yazın uzun ve sıcak günleri geride kaldı. Cildimizin bütün kış boyunca sağlıklı ve güzel kalmasını sağlamak için önce yazın yıpratıcı etkilerinden cildi arındırmak gerekiyor. Özellikle güneş ışınları cildi yaşlandırırken aynı zamanda ciltte leke oluşumu, kuruluk, alerji gibi farklı sorunlara da neden olabiliyor. Sonbaharı yaşadığımız bugünlerde cilt problemleri daha da kötüleşmeden alacağınız bazı önlemler ciltte oluşan hasarları önlemede yardımcı olabilir. Dermatoloji Uzmanı Dr. Zahide Eriş Eken, sağlıklı bir cilt için ipuçları verdi.

Yazın güneşe maruz kalan ciltler güneş ve yaşlılık lekelerinin yanı sıra artan çizgiler ve kırışıklıklarına neden olabilir. Güneş ışınları cildi yaşlandırırken aynı zamanda ciltte leke oluşumu, kuruluk, alerji gibi farklı sorunlara da neden olabiliyor. Bu etkenlere son dönemde bir de pandeminin bize yüklemiş olduğu ağır stresin de negatif etkileri oldu. Dermatoloji Uzmanı Dr. Zahide Eriş Eken, sonbaharı yavaş yavaş yaşamaya başladığımız bu dönemde sağlık lı bir cilt için ipuçları verdi.

CİLDİNİZİ TEMİZLEYİN

Derinin canlı kalabilmesi için düzenli olarak temizlenmesi çok önemli. Cildinizi günlük olarak mutlaka yatmadan önce temizleyin. Bunun yanısıra belirli periyotlarda cildin profesyonel temizliğe de ihtiyacı vardır.Büyüme faktörleriile zenginleştirilmiş, nötralize edilmiş asitler ile yapılacak Akıllı Peeling işlemleri cilt yüzeyi temizliği için idealdir. Uygulama cilt temizliğinin yanısıra ciltte lifting, yenilenme, PRP benzeri ve kozmetik makyaj etkisi go¨sterdiği içinde tercih edilir.

Saf DNA enjeksiyonu ise cilt temizliği için önerilen başka bir uygulamadır. Serbest radikalleri hapsederek anında “temizleyici antioksidan” etki yapar, ciltte temiz ve parlak bir görünüm sağlar.

NEMLENDİRİN

Cilde gereken nemi sağlamak cildin yaşlanmaması ve sağlığını koruması açısından dikkat edilmesi gereken bir diğer unsurdur. Cildi temizledikten sonra günlük olarak nemlendirin.Cildimizi hem dışardan hem de deri altından beslememiz gerekir. Burada karşımıza cilt altına uygulanan Genclik aşısı çıkıyor. Bu deri altı hidrasyonunu sağlayan bir uygulama. İçeriği lineer hyalüronikasit, gliserol, peptidler, aminoasitler, vitaminler, antioksidan maddelerden oluşuyor. Bu geniş kokteyl içeriği sayesinde hücrelerin ihtiyacı olan nemli ve maddeleri zengin ortamı oluşturuyor ve cildin doğal, nemli, parlak ve kırışıksız bir görünüme sahip olmasını sağlıyor.

Cilt nemlendirmesinde bir diğer önerilen deri altı uygulaması ise Saf DNA Işıltısı enjeksiyonu. Nucleofill enjeksiyonları deri altının nemlenmesi, beslenmesi ve kolajen üretiminin tetiklenmesini eş zamanlı olarak sağlıyor. Molekül yapısı sayesinde yoğun su tutulumu gerçekleştiriyor, “elektrostatiksünger” etkisi dokulara derin nemlendirme ile hücresel sağlık kazandırıyor.

SU TÜKETİN

Hem vücudumuzun hem de cildimizin suya ihtiyacı vardır, su vücudumuzun yapıtaşıdır. Günde 2-3 litre su içmeye dikkat edin.

DÜZENLİ GÜNEŞ KORUYUCUSU KULLANIN

Güneş ışınlarına aşırı maruziyet yaşlanma etkilerinde en büyük suçlulardandır. Güneş maruziyeti zamanla elastin liflerde hasarlanmaya yol açar. Elastin lif kaybı sonucu deri elastikiyetini kaybederek sarkar. Ayrıca morarmaların ve yaraların iyileşmesi daha uzun sürede olur. Fakat bu etkiler gençken değil yaş ilerledikçe ortaya çıkar. Güneş ışınlarının; kırışıklıkların artmasında, lekelerin artmasında, hatta cilt kanserlerinin oluşumunda rolü vardır.Bu sebeple güneş maruziyetini devamlı hale getirmeden, cildin kendini onarmasına izin vermek gereklidir. Özellikle baş-boyun bölgesine en az 50 faktörlü güneş koruyucu kullanmak önemlidir.

KAYBETTİĞİNİZ KOLAJENİ TAKVİYE EDİN

Vücudumuzun yapıtaşlarından biri olan kolajen 20li yaşlardan sonra azalmaya başlar. Bu da ciltte sağlıksız bir görünüm, yaşlanma, kırışıklık gibi sonuçlar doğurur. Cildin kaybettiği kolajeni çeşitli ürünler ve uygulamalarla takviye edin. İçilebilen kolajen takviyelerin yanısıra deri altına yapılan uygulamalar da kolajen üretimini destekliyor. Bunlardan biri olan Nucleofill, ciltte bulunan hücreleri uyararak, kendi kolajenimizi üretmemizi sağlıyor ve cildi canlılık kazandırıyor.

PROBİYOTİK, VİTAMİNLER VE MİNERALLER

Özellikle probiyotiklerin, antioksidan vitaminlerin ve bazı minerallerin cildin bağışıklık sisteminin korunmasında, yara iyileşmesinde ve kolajenin oluşturulmasında etkileri vardır.

CİLT RENGİNİZİ DENGELEYİN

Sağlıklı bir cilt görünümü için önemli unsurlardan biri de derinizin eşit bir renge sahip olmasıdır. Ciltte renk eşitliğini sağlayan uygulamalardan yararlanılabilir.