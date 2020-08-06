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7-9 Ağustos sokağa çıkma yasağı var mı? İçişleri Bakanlığı açıkladı!

06 Ağustos 2020 Perşembe - 9:58 | Son Güncelleme : 06 08 2020 - 9:58

Sosyal medyada hafta sonu için sokağa çıkma yasağının ilan edildiği iddia edildi. Sosyal medyada dolaşan iddiaların ardından arama motorlarından 7-9 Ağustos sokağa çıkma yasağı mı var, sorularının sorulmasına neden olurken, İçişleri Bakanlığı’ndan konuyla ilgili açıklama geldi. Peki, hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?


İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, hafta sonu 15 ilde sokağa çıkma yasağı ilan edileceğine yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Çataklı, sosyal medyada dolaşan sokağa çıkma yasağı belgesinin de sahte olduğunu belirtti.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Corona virüs salgınında vaka sayılarının yeniden yükselmesinin ardından sokağa çıkma yasağı iddiaları yeniden gündeme geldi. Sosyal medyada dolaşan “sokağa çıkma yasağı genelgesi” ise İçişleri Bakanlığı tarafından yalanlandı.

İsmail Çataklı, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

* Covid-19 salgınıyla ilgili alınan tüm tedbirler bugüne kadar resmi kanallarla duyurulmuştur.

* Bundan sonraki süreçte de olası alınacak tedbirler yine resmi kanallar vasıtasıyla duyurulacaktır.

* Bu tür kaynağı belli olmayan sahte belgelere itibar edilmemesi rica olunur.

 

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