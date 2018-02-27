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7,5 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 14

27 Şubat 2018 Salı - 17:09 | Son Güncelleme : 27 02 2018 - 17:15

Pasifik Okyanusu'nun güneyindeki Papua Yeni Gine'de meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki depremin yol açtığı toprak kaymasında ilk belirlemelere göre, 14 kişi öldü.


BBC'nin polise dayandırdığı haberine göre, 7,5 büyüklüğündeki  depremin, Papua Yeni Gine'de Mendi'nin güneyinde neden olduğu toprak kaymasında  4'ü çocuk en az 14 kişi yaşamını yitirdi.
 
Çeşitli kaynaklar, depremde bazı binaların yıkıldığını, Mendi, Kutubu  ve Bosavi'de ölen ve yaralananlar olduğunu belirtti. Papua Yeni Gine hükümeti ise  henüz depremde can kayıplarına ilişkin resmi açıklama yapmadı.
 
Papua Yeni Gine'de pazartesi sabahı merkez üssü Lagaip-Porgera  şehrinin 89 kilometre güneybatısı olan, Richter ölçeğinde 7,5 büyüklüğünde bir  deprem meydana gelmişti.
 
 
 
  

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