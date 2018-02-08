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695 sayılı Kanun Hükmünde Kararname yasalaştı

AA |  08 Şubat 2018 Perşembe - 19:17 | Son Güncelleme : 08 02 2018 - 19:17

TBMM Genel Kurulunda, OHAL kapsamında çıkarılan 695 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kabul edilerek kanunlaştı.


Kararnamenin görüşmelerinde söz alan CHP Çorum Milletvekili Tufan  Köse, 15 Temmuz 2016'da hain bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldıklarını,  ortak mücadeleyle bu hain girişimin püskürtüldüğünü söyledi.
 
FETÖ'nün hain emellerine ulaşma ihtimali olmamasına karşın 20  Temmuz'da olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini belirten Köse, "OHAL  kararnameleri ile meclis fiilen hepimizin gördüğü gibi ortadan kaldırılmıştır.  Meclisin yasama yetkisi OHAL kararnameleriyle başında Cumhurbaşkanının bulunduğu  hükümete tevdi edilmiştir. Demokratik düzende var mı böyle bir anlayış?" dedi.
 
KHK düzeniyle demokratik bir toplumun yönetilemeyeceğini öne süren  Köse, CHP iktidarında amacı dışında çıkarılan KHK'lerin tümünün yok hükmünde  sayılacağını dile getirdi.
 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye için, "ne Osmanlı'nın  hasta adamı ne de Cumhuriyet'in kuruluş yıllarındaki çömez devlet" söylemlerini  kullandığını söyleyen Köse, "Sizin 'çömez devlet' dediğiniz dönemde bu memleket  yedi düvele karşı dünyanın ilk ulusal kurtuluş savaşını verdi. Uluslararası  camianın eşit ve onurlu bir üyesiydi. Ağır sanayiyi o dönemde gerçekleştirdi.  Osmanlı imparatorluğuna 'hasta devlet' diyorsunuz ya sizin tarihe de saygınız  yok. Konuşurken biraz dilin terazisi olmalı. Bizler tarihimizden onur duyuyoruz."  diye konuştu.
 
Sataşma gerekçesiyle söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Naci  Bostancı, Türkiye'nin tarihinden hiçbir şekilde utanmadıklarını, Cumhurbaşkanı  Erdoğan'ın da böyle bir ifadesinin olmadığını belirtti.
 
Yakın zamanlara ilişkin eleştirilerin olabileceğini, bunu herkesin  yapabileceğini ifade eden Bostancı, "Siz de tarihi eleştiriyorsunuz çünkü son 16  yıl da tarihin bir parçası oluyor. Biz Cumhuriyet'ten de Osmanlı tarihinden de  onur duyuyoruz. Bunları birbirini tamamlayan tarihsel süreklilik olarak  görüyoruz. AK Parti, cumhuriyet hükümetleri kuran bir partidir ve bizim iddiamız,  Osmanlı İmparatorluğu'ndan daha ihtişamlı bir geleceği kurma iddiasıdır.  Eleştirileri böylesine ihtişamlı bir geleceğin kurucu unsuru olarak görmek  gerekir." ifadelerini kullandı.
 
MHP Kahramanmaraş Milletvekili Fahrettin Oğuz Tor, Türkiye'nin birliği  ve bölünmez bütünlüğü ile Suriye'de terör örgütü PYD/PKK'nın zulmü altındaki  halkın huzur ve güveni için yürütülen Afrin harekatının hayırlarla  neticelenmesini dilediğini belirtti.
 
Yöre halkının Türk askerlerine sıcak ilgisinin huzura ve güvene ne  kadar susadıklarının göstergesi olduğunu ifade eden Tor, "Dara düştüğünde  kapılarını açan Türk milletiyle yöre halkının gelecekte çok daha güzel günlere  kavuşması en büyük dileğimizdir. Emperyalist devletler, teröristlere tırlar  dolusu silahlar verseler de Suriye halkı bunların emellerini anlayacak ve fırsat  vermeyecektir." dedi.
 
Tor, TSK'nin bölgenin ve NATO'nun en büyük ve güçlü ordularından  birisi olduğunu dile getirerek bu zamana kadar da uluslararası camiada her zaman  üzerine düşen görevi layıkıyla yerine getirdiğini vurguladı.
 
Türkiye'nin, yıllarca sınırlarının ihlal edildiğine, terörist  unsurların saldırılarına maruz kaldığına dikkati çeken Tor, "Terör bir insanlık  suçudur ve PKK, PYD, YPG ve DEAŞ da terör örgütleridir. NATO, ABD, Almanya Hollanda veya diğer ülkelerin yetkililerine söylemek isteriz ki 'men dakka  dukka'. Bunu da hep birlikte göreceğiz." diye konuştu.
 
HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ise şu anda gerçekleşen  görüşmelerin, iktidarın ajandasında ne varsa o şekilde ilerlediğini öne sürdü.
 
Afrin harekatına yönelik kamuoyunda tepkiler arttıkça yapılan  açıklamaların da çeşitlendiğini iddia eden Beştaş, "Dünyada yerinden edilen kişi  sayısı 65,3 milyon. Dünya liderleri de mültecileri tıpkı Türkiye gibi siyaset  malzemesi olarak kullanıyor. Afrin saldırısında asıl amacın kantonlar arasındaki  bağın koparılmak olduğunu herkes biliyor. Afrin'de 360 Kürt köyü var ve oralarda  öldürülen siviller var. Afrin'de yaşayan farklılıklara terörist deniliyorsa buna  diyecek sözümüz yok." ifadelerini kullandı.
 
Konuşmalarından ardından oylamaya sunulan 695 Sayılı Kanun Hükmünde  Kararname kabul edilerek kanunlaştı.
 

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