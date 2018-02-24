67 yaşında Playboy'a pozverdi!

Dört çocuk ve üç torun sahibi İngiliz yıldız Jane Seymour, Playboy dergisi için poz verdi. Seymour daha önce iki kez dergide yer almıştı.

Hollywood oyuncusu Jane Seymour, 67 yaşında Playboy’a poz verdi. Seymour, Aaron Feaver’ın objektifine verdiği pozlardan birini Instagram sayfasında paylaştı.

Seymour, Instagram’daki takipçilerine Playboy dergisinin evine konuk olduğunu ve kendisiyle bir röportaj yaptığını belirterek duyduğu heyecanı anlattı. 1973 yapımı James Bond: Yaşamak İçin Öldür filminde Bond kızı olan yıldız oyuncu, yaptığı açıklamada kendisini geçmişte olduğundan çok daha çekici hissettiğini söyledi. Röportajdan olumlu dönüşler aldığını belirten Seymour, “Her zaman unutmayın ki gerçek güzelliği içten geliyor, o yüzden kalbinizi açın ve parlamasına izin verin!” sözleriyle kadınlara da tavsiyelerde bulundu. Bugüne kadar 4 kez evlenen Jane Seymour’ın bu evliliklerden 4 tane çocuğu, 3 tanede de torunu bulunuyor.

Oyuncu Seymour, daha önce 1973 ve 1987’de Playboy’da yer almıştı.