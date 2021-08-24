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650 TL hesaplara yatırılıyor! İki ayda bir...

24 Ağustos 2021 Salı - 9:56 | Son Güncelleme : 24 08 2021 - 9:56

650 TL ödeme yapılıyor. İki ayda bir vatandaşların hesabına paraları yatırılıyor. Başvuru yapılması halinde bu haktan yararlanılabiliyor. Paralar PTT'den ya da ATM'lerden çekilebiliyor. Eşi ölen kadınların mağduriyet yaşamaması için devlet tarafından destek sağlanıyor. Hiçbir sosyal güvencesi olmayan kadınlar için de devlet yardım yapılıyor. İlgili vakıflar aracılığı ile kadınlara para ve sosyal destek yardımı sağlanıyor.


Nakit para desteği sağlanıyor. İki ayda bir 650 TL destek ödemesi yapılıyor. Talepte bulunanlar yararlanıyor. Eşi ölen pek çok kadın hangi haklara sahip olduğunu ve nereye başvurması gerektiğini bilmiyor. 

EŞİ VEFAT EDEN KADIN HANGİ HAKLARA SAHİP?

Eşi vefat eden kadınlar çalışmıyor ve herhangi bir güvencesi bulunmuyor olsa bile devlet tarafından belli bir miktar ödeme yapılıyor. Dul maaşı iki ayda bir 650 TL olarak ödeniyor. Kocası ölen kadınlar, eşlerinin son çalışmış olduğu kuruluşun doldurması gereken prim gün sayısı yeterli ise ölüm aylığı hakkı kazanıyor. Sigorta, ölen kocanın emekli olması halinde, kocasının emekli maaşının bir kısmını dul maaşı olarak da verebiliyor. 

PARALAR NASIL ÖDENİYOR?
 
Para PTT şubelerinden alınıyor. Sosyal Yardım Kartı’yla ATM’lerden çekim yapılabiliyor. Ancak kolluk kuvvetleri virüsle mücadele kapsamında bu ödemeyi evlere getiriyor.
 
BAŞVURULAR NEREYE YAPILIYOR?
 
Eşi vefat etmiş kadın vatandaşlar resmi ikametgahlarının olduğu il/ilçe sınırları içinde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfı’na (kaymakamlık içinde oluyor) başvuru yapınca süreç başlıyor. Başvuruda nüfus cüzdanı dışında herhangi bir belge istenmiyor.
 
Kocası ölen kadınlar, talep ederlerse muhtaçlık durumları inceleniyor. Kadın muhtaç olarak tespit edilirse, sivil toplum kuruluşları, Belediyeler ve kaymakamlıklara, sosyal yardımlardan yararlanabilmek için başvuruda bulunabiliyorlar.
 
İKİ MAAŞ ALMA HAKKI
 
Eşi vefat eden kadın, ölen babasının da emekli aylığını alabiliyor.Buradaki önemli nokta, ölen koca ve ölen babanın bağlı oldukları sigortaların farklı olması. 
 
MAAŞLAR HANGİ DURUMLARDA KESİLİYOR?
 
Dum maaşı alan kadının maaşı yeniden evlenmesi durumunda kesiliyor. Ayrıca dul maaşı alınabilmesi için kişinin çalışmıyor olması gerekiyor. 
 

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