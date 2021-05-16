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65 yaş ve üzeri için flaş karar! Vali duyurdu

16 Mayıs 2021 Pazar - 14:35 | Son Güncelleme : 16 05 2021 - 14:35

Türkiye'de uygulanan tam kapanma süreci yarın sona eriyor. İçişleri Bakanlığı kademeli normalleşme ile ilgili uygulanacak yeni tedbirleri açıkladı. İçişleri genelgesi sonrası 65 yaş ve üzeri vatandaşların aşı uygulamasını nasıl yapacakları merak konusu oldu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya 65 yaş ve üzeri kişilerin aşılarını ne zaman yaptırabileceklerini açıkladı.


Vali Yerlikaya 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için aşı uygulaması hakkında, 'Hafta içi sadece 10.00-14.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek, hafta sonlarında ise sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olacaklardır.' ifadelerini kullandı.
 
65 yaş ve üzeri vatandaşlar için İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgede ise şu detaylara yer verildi:
 
Aşı hakkı bulunmasına rağmen aşı olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ise hafta içi günlerde sadece 10.00-14.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecekler olup, hafta sonları tam gün sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olacaklardır.
 
Sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olup olmadığına bakılmaksızın 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler ve çocuklarımız kademeli normalleşme döneminde şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanamayacaklardır.
 

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