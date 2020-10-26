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65 yaş ve üstü vatandaşlar mecbur kalmadıkça sokağa çıkmasın!

26 Ekim 2020 Pazartesi - 14:49 | Son Güncelleme : 26 10 2020 - 14:58

Prof. Dr. Orhan Şen'den çok kritik bir uyarı geldi. Şen 65 yaş ve üstü vatandaşların mecbur kalmadıkça salı gününe kadar sokağa çıkmaması gerektiğini dile getirdi.


Prof. Dr. Orhan Şen, Hürriyet'ten Musa Kesler’e yaptığı açıklamada sisli havanın Salı gününe kadar süreceğini belirterek vatandaşlara çok önemli bir uyarıda bulundu.
 
İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümünden Prof. Dr. Orhan Şen sisli havalara karşı vatandaşları uyardı. Sisli havaların görüş mesafesini düşürüp hava ve kara trafiğini tehlikeye düşürdüğü gibi salgının bulaşma hızını da artırabileceğini söyledi.
 
Şen, sis içerisindeki su zerreciklerine bulaşan virüs partiküllerinin soluma yoluyla insanlara hastalık bulaştırabileceğine dikkat çekti. ‘Özellikle 65 yaş üstü vatandaşlarımız sisli havalarda çok mecbur kalmadıkları sürece dışarıya çıkmasınlar” dedi. Şen, sisli havanın Salı gününe kadar devam edeceğini, daha sonra da yağışların başlayacağını söyledi.

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Prof. Dr. Orhan Şen sis hava yasak
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