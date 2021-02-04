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65 yaş ve üstü ile ilgili flaş karar! Bakan duyurdu...

AA |  04 Şubat 2021 Perşembe - 8:37 | Son Güncelleme : 04 02 2021 - 8:37

Belli saatlerde sokağa çıkabilen ve toplu ulaşımı kullanmaları yasak olan 65 yaş üstü ile ilgili flaş karar. Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada "İkinci parti aşıların güvenlik testleri tamamlandıktan sonra 65 yaş üstü büyüklerimizin ve aşama aşama ikinci gruba dahil vatandaşlarımızın aşılanmasına geçilecektir" dedi.

Öte yandan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada da riskli mutasyonların sınır tanımadan yayıldığını vurgulayarak, "Ülkemizdeki İngiltere mutasyonu 196 oldu" diye konuştu.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün video konferans yöntemiyle katılarak başkanlık ettiği  Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yazılı açıklama yaptı. Kovid-19 salgınının tüm dünyada tehdit olmaya devam ettiğine dikkati  çeken Koca, "Bu tehdidi her boyutuyla takip eden ve ülkemizin en az zararla  çıkmasını gözeten Bilim Kurulumuz bugün haftalık toplantısını yaparak dünyadaki  ve ülkemizdeki gelişmeleri görüşmüş, virüs ve sebep olduğu hastalık hakkındaki  son bilimsel çalışmalarla ilgili fikir alışverişinde bulunmuştur." bilgisini  paylaştı.
 
 Sağlık personelinin ilk doz aşılamalarını takiben 75 yaş  üstündekilerin aşılarının yapılmasına devam edildiğini belirten Koca, şu  ifadeleri kullandı: "Bugün itibarıyla 2 milyon 400 bin kişinin ilk doz aşıları tamamlandı.  İkinci parti aşıların güvenlik testleri tamamlandıktan sonra 65 yaş üstü  büyüklerimizin ve aşama aşama ikinci gruba dahil vatandaşlarımızın aşılanmasına  geçilecektir. Tedarik planlaması ve aşı programımız planlandığı şekliyle  sürmektedir.
 
 Geçtiğimiz günlerde ülkemizde görülen mutasyonlu virüs hakkında  açıklamalarda bulunmuştuk. Bu hususu dikkatle takip ediyoruz. Belli mutasyonlarda  bulaşıcılığının daha yüksek olduğu yönünde bulgular var. Böyle durumlarda  tedbirlerde gevşeme, riskin daha fazla artmasına yol açabilecektir. Ülkemizde  mevcut İngiltere mutasyonları dışında iki vatandaşımızda Güney Afrika varyantı,  bir vatandaşımızda da Brezilya varyantı ile karşılaşıldı. Bu vatandaşlarımız  tedbir kapsamında hastanede izole edilmektedir. Temaslıları da benzer şekilde  izole edilmiş durumdadır."
 
  "Çok hassas bir denge içinde hareket etmemiz gerekmektedir"
 
  
Bakan Koca, kısıtlayıcı tedbirlerin hayatı ne denli zorlaştırdığının  farkında olduklarının altını çizerek, bu yüzden kontrolü elden bırakmadan bazı  düzenlemeler yaptıklarına işaret etti. Okullarda sınırlı şekilde yüz yüze eğitime tekrar başlanması yönünde  karar alındığını hatırlatan Koca, şöyle devam etti: "Hareketliliğin daha az olduğu köy okullarında 15 Şubat'tan itibaren  yüz yüze eğitime başlanacak. Mart ayında ise ilkokullarımız, 8 ve 12'nci sınıflar  ve özel eğitim okullarında salgının seyrine göre kontrollü ve seyreltilmiş  şekilde eğitimin başlaması hedeflenmektedir. Sınırlı da olsa artan hareketlilikle  beraber doğacak muhtemel risklere karşı sıkı bir takip yapılacaktır. Elde  edilecek bulgular sonraki adımlarımızın belirleyicisi olacaktır. Biliyoruz,  öğrencilerimiz okullarını, öğretmenlerimiz öğrencilerini özledi. Ailelerimizin bu  husustaki endişelerinin farkındayız ancak salgının hızının artması ile  kaybolabilecek hayatların telafisi mümkün değildir. Bunu gözeterek çok hassas bir  denge içinde hareket etmemiz gerekmektedir."
 
  Koca, son günlerde ülkedeki vaka sayısının yeniden artışa geçmesinin  daha fazla dikkatli davranmalarını gerektirdiğini belirterek, şunları kaydetti: "Yurt içinde kitlesel harekete yol açacak, bir araya gelmeleri,  toplanmaları sağlayacak her türlü düzenlemeden kaçınmak zorundayız. Yükseköğretim  kurumlarımızda yüz yüze eğitimin mevcut şartları dışında önemli bir hareketliliğe  de sebep olabileceği unutulmamalıdır. Bu konuda yapılan değerlendirmelerde gerek  vaka sayılarının artış eğilimini gerekse hareketliliğin sebep olabileceği riskler  dikkate alınarak karar alınmalıdır. Tedbirlerle elde ettiğimiz kontrol, başarılı bir aşılama takvimi  yürütmemize de fırsat vermektedir. Uzayan kısıtlama sürelerinin toplum hayatında  yol açtığı güçlüklere rağmen, elde ettiğimiz bu fırsatı yitirmeye tahammülümüz  yoktur. Eski normallerimize dönebilmemiz, bu tedbirlere daha sıkı uyabilmemizle  mümkündür."
 
  Mevcut tedbirlerin yanı sıra kapalı ve kalabalık yerlerden özellikle  kaçınılması gerektiğini vurgulayan Koca, "Hiç gevşemeden, rehavete kapılmadan,  tedbirlerden taviz vermeden mücadelemizi ulusal boyutta sürdürme  kararlılığındayız ancak birlikte başarırız." ifadesini kullandı.
 
  
Mutasyona uğramış Kovid-19 virüsü açıklaması
 
 Öte yandan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada da riskli  mutasyonların sınır tanımadan yayıldığını vurgulayarak, "Ülkemizdeki İngiltere  mutasyonu 196 oldu. İki Güney Afrika, bir de Brezilya varyantı ile karşılaşıldı."  ifadesini kullandı.  Koca, şu uyarılarda bulundu: "Yeni mutasyonların görüldüğü ve vakaların yeniden artışa geçtiği  bugünlerde tedbirlerden taviz vermeden mücadelemizi sürdüreceğiz. Vaka sayısının  yeniden artışa geçmesi daha fazla dikkatli davranmamızı gerektirmektedir.  Hareketliliği artıracak, bir araya gelmeleri, toplanmaları sağlayacak her türlü  ortamdan uzak duralım. Kapalı ve kalabalık yerlerden özellikle kaçınalım."

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