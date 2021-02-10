65 yaş üzeri ne zaman aşı olacak? Sağlık Bakanı Bilim Kurulu toplantısı sonrası tarih verdi!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca liderliğinde toplanan, bilim kurulunun da ana gündem maddesi mutasyon oldu. Bakan Koca, “2 milyon 800 bini aşkın vatandaşımızın ilk doz aşılaması tamamlandı. Yarından itibaren, ilk doz aşılanan vatandaşlarımızın ikinci doz aşılamalarına başlıyoruz.” ifadelerini kullanarak 65 yaş üstünün başlayacağı tarihi verdi.

Corona virüsü salgını, mutasyonlu virüs ve koronavirüs aşısı gündemiyle toplanan Bilim Kurulu sonrası Sağlık Bakanı Koca açıklama yaptı. Sağlık Bakanı Bilim Kurulu toplantısı sonrası tarih verdi. 65 yaş üzeri ne zaman aşı olacak?

65 yaş üzeri ne zaman aşı olacak?

Yarından itibaren 70 yaş üzeri ve cuma gününden itibaren 65 yaş üstü vatandaşlarımızın aşılanması başlanacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamalarından satır başları:

Ülkemizin salgın yönetimindeki en büyük gücü, vatandaşlarımızın uyumudur. Sizler sabrederek, gösterilen yoldan ilerleyerek bu başarının mimarı olduğunuz. Aydınlık geleceğimize en kısa sürede kavuşacağız.

An itibariyle 2 milyon 800 bini aşkın vatandaşımızın ilk doz aşıları tamamlandı. Yarından itibaren ilk doz aşı olanlarının ikinci doz aşısına başlıyoruz. Hedefimiz en az yüzde 60 vatandaşımızın aşılanmasıdır. Nüfusumuzun yüzde 3,5’ini aşılamış olmamız, az gelebilir. Aşı üreticisi ülkelerden biri olan Almanya’da bu oran yüzde 3,7’dir.