65 yaş üstüne tatil düzenlemesi!

SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

Corona virüs önlemleri kapsamında seyahat edecek vatandaşlar artık kaymakamlık yerine Seyahat İzin Belgesi başvurularını e-Devlet alınabiliyor.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya 65 yaş ve üstü vatandaşların izin belgesi alarak, turizm amaçlı seyahat yapabileceklerini açıkladı. Açılamada," İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile risk grubunda yer alan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımızın sağlığını korumak amacıyla sokağa çıkma ve ikametten ayrılma kısıtlaması getirilmiş, Genelge ile söz konusu kısıtlama esnetilerek her gün 10.00 ile 20.00 arasında sokağa çıkabilmelerine karar verilmiş ve 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımıza 21.05.2020 tarihinden itibaren en az bir ay boyunca dönmemek kaydıyla tek yönlü olarak istedikleri yerleşim yerlerine gidiş izni verilmiştir. Gelinen aşamada virüsün yayılma ve bulaşma hızının azalması, vaka artış hızının düşüşe geçmesi ve turizm sezonunun açılması sebebiyle aşağıda belirtilen şartlar doğrultusunda 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın turizm amaçlı seyahatlerine izin verilmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir." denildi.