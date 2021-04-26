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65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı geldi mi? Kesintisiz sokağa çıkma yasağında 65 yaş üstü çıkabilecek mi?

65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı geldi mi? Kesintisiz sokağa çıkma yasağında 65 yaş üstü çıkabilecek mi?