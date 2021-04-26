65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı geldi mi? Kesintisiz sokağa çıkma yasağında 65 yaş üstü çıkabilecek mi?

Kritik toplantı sona erdi ve gözler alınan kararlara çevrildi. Koronavirüs ile ilgili önemli kararların alındığı Kabine toplantısının ardından ek tebirleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmen açıkladı. Koronavirüste iki haftalık süreç değerlendirildi ve illerin risk haritası yeniden şekillendi. Yeni kararları bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurdu. Peki, Bayramda misafirlik yasak mı? Ramazan Bayramı'nda misafirlik yasağı geldi mi? Misafirlik yasağı cezası ne kadar? Ramazan Bayramı'nda ev ziyaretleri yasaklandı mı? İşte Kabine toplantısında alınan yeni kararlar...
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...
"29 Nisan 2021 perşembe akşamı 19:00'dan başlayıp, 17 Mayıs pazartesi 5'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz. Bu tarihler arasında kesintisiz sokak kısıtlaması uygulanacaktır.
Üretim imalat, temizlik gibi alanlarda istisna tutulan kuruluşlar hariç tüm işyerlerine ara verilecektir.
Yeme içme yerlerinde paket servislerine ara verilecek şartları uyan yerle bu hizmete devam edecektir.
Şehirler arası seyahatlerin tamamı izne tabi olacaktır, Şehirler arası araçlar %50 ile çalışabilecektir.
Konaklama tesislerinde rezervasyonlar, sokağa çıkma kısıtlamaları için teşkil etmeyecektir.
Kamu personeli uzaktan çalışmaya yönlendirilecektir.
Anaokulu, kreş, 8. ve 12. sınıflar dahil tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek tüm sınavlar ertelenecektir.
İhtiyaçlarını karşılamak için sokağa çıkamayan yaşlılarımız VEFA ekiplerinden destek isteyebileceklerdir."