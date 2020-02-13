65 yaş üstüne her ay 672 TL! İşte gerekli şartlar...

Ülkemizde milyonlarca yaşlı vatandaş için pek çok destek sağlanıyor. Şartları sağlayan yaşlılar için her ay 672 lira 65 yaş aylığı aylığı ödeniyor. herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olmayan yaşlılara bu destek sağlanıyor.

Bu kapsamda yapılan aylık 672 lira. Başvuru şartları ve diğer akla takılan konuları sizin için araştırdık. Kimler alabilir? İlk koşul 65 yaşını doldurmuş olmak. Sosyal güvenlik kuruluşlarından gelir veya aylık alınmıyor olması gerek. Başvuru nereye? Başvuru kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na (kaymakamlık) yapılıyor. Kaç günde sonuçlanır? 1 ay içerisinde işlemlerin sonuçlanması gerekiyor. Yani 65 yaş aylığı için uzun zaman beklemek gibi bir durum söz konusu değil. Emekli olana var mı? Hayır emekliler yararlanamaz.

Gelir şartı var

Muhtaçlık değerlendirmesi nasıl yapılır? Muhtaçlık değerlendirmesi; yaşlının kendisi ve eşinin gelir, servet ve harcamaları ile birlikte nafaka yükümlülüğü dikkate alınarak yapılıyor. Buna göre; kişi başına gelir 701 liranın altındaysa aylık bağlanır. Eş ve başvuran kişinin geliri toplamı 1.402 lirayı aşıyorsa aylık bağlanmaz.

Ne kadar zam geldi?

65 yaş aylığı 1 Ocak itibarıyla 672 TL’ye çıkı. Aralık 2019’da 637 TL’ydi. Üç ayda bir yapılan ödeme artık her ay yapılıyor.

Hesaba ne zaman geçiyor?

Doğum tarihinin son rakamı 0-5 arası olanlar 5’inde, 1-6 arası olanlar 6’sında, 2-7 arasında olanlar 7’sinde, 3-8 olanlar 8’inde, 4-9 arası olanlar 9’unda ödeme alır. (Posta)