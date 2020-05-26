65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak? Yasaklar kalkıyor mu? İşte normalleşme takviminde ikinci aşama...

4 günlük sokağa çıkma yasağı 27 Mayıs Çarşamba günü bitiyor. Yasakların kalkmasıyla birlikte Türkiye corona virüste normalleşme takviminin ikinci aşamasına geçecek. Peki, normalleşme takviminin ikinci aşamasında yasaklar kalkıyor mu? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak? 0-14 yaş arası çocuklar 27 Mayıs Çarşamba günü sokağa çıkabilecek mi? Tüm yasaklar ne zaman bitecek? İşte normalleşme takviminde ikinci aşamanın tüm detayları...

Sokağa çıkma yasağı 27 Mayıs Çarşam Günü sona eriyor. Yasakların kalkmasıyla birlikte corona virüste normalleşme takviminin ikinci aşaması da resmen başlıyor. Alınan tedbirlerin hafifletilmesi gündemde. Peki, Normalleşme takviminin ikinci aşamasında neler bulunuyor? Normalleşme takviminin ikinci aşamasında yasaklar kalkıyor mu? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak? 0-14 yaş arası çocuklar 27 Mayıs Çarşamba günü sokağa çıkabilecek mi? Tüm yasaklar ne zaman bitecek? İşte normalleşme takviminde ikinci aşamanın tüm detayları ve normalleşme planları...

0-14 YAŞ ARASI ÇOCUKLAR NE ZAMAN SOKAĞA ÇIKABİLECEK?

0-14 yaş aralığında yer alan çocuklar, 27 Mayıs Çarşamba günü (yarın) 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla istisna olarak dışarı çıkmalarına izin verilecek.

NORMALLEŞME TAKVİMİNİN İKİNCİ AŞAMASINDA NELER OLACAK?

Sağlık Bakanlığı'nın son verilere göre 25 ilde bir haftadan beri yeni vaka tespit edilmedi. 50 ilde ise her gün görünen ek vaka sayısı da düştü. Ancak bölgesel hareketliliklere bağlı olarak yaşanacak artışlar illerin pandemi kurulları tarafından yakından takip edilecek. 27 Mayıs Çarşamba gününden itibaren Türkiye normalleşme takviminde ikinci aşamaya geçiyor. İkinci aşama normalleşme takviminde corona virüs için alınan önlemler biraz daha hafifleyecek. Yasaklar ile ilgili gelişmeler Kabine toplantısının ardından belli olacak.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Normalleşme sürecinin ele alınacağı kabine toplantısı 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek. Alınacak yeni kararlar masada olacak.

YASAKLAR KALKIYOR MU?

Kabine toplantısının gündem maddeleri ise şu şekilde:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, virüsle mücadeleye ilişkin ayrıntılara dair kabine toplantısında bir sunum gerçekleştirecek. Bilim Kurulu'ndan gelen tavsiye kararlarını paylaşacak. İllerdeki seyahat kısıtlamalarının kaldırılması değerlendirilecek. Bazı illerdeki kısıtlamanın kaldırılması, İstanbul Ankara ve İzmir 'de ise kısıtlamanın bir süre daha devam etmesi bekleniyor.

Edinilen bilgiye göre hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması da toplantıda değerlendirilecek. Kısıtlama uygulamalarının bazı illerde belli bir süre devam edebileceği ancak nihai kararın son veriler ışığında verileceği öğrenildi.

20 YAŞ ALTI VE 65 YAŞ ÜZERİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKACAK MI?

65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altındaki vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında esnemeye gidilmişti. Kısıtlamanın tamamen kalkması henüz öngörülmüyor. Kabine toplantısında bazı toplu alanlara girmelerinin sınırlandırılarak kısıtlamanın tamamen kaldırılmasının değerlendireceği belirtiliyor.

DÜĞÜNLER NASIL YAPILACAK?

Nikah salonlarının azami yüzde 25 kapasitesinin aşılmaması, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına göre düzenleme yapma şartıyla faaliyete geçmesi bekleniyor.

EĞLENCE MEKANLARI İLE MÜZE VE ÖREN YERLERİ AÇILACAK MI?

Yine kabine toplantısında çay bahçesi, açık eğlence yerlerinin ve ören yerleri ile müzelerin açılmasının da değerlendirileceği ifade ediliyor. Alınan kararlar toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak.