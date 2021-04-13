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65 yaş üstü ve 18 yaş altı ile ilgili yeni karar! Yasak geldi...

13 Nisan 2021 Salı - 18:55 | Son Güncelleme : 13 04 2021 - 18:55

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ramazan ayının ilk iki haftasında kısmi kısıtlama kararını duyurdu. Erdoğan bu kapsamda "65 yaş üstü ve 18 yaş altının şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanma sınırlamasını yeniden getiriyoruz." dedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası tüm Türkiye'nin beklediği yeni koronavirüs tedbirlerini açıkladı. Erdoğan şunları söyledi: "Ramazan ayının ilk iki haftasında tedbirleri biraz daha  sıkılaştırarak kısmi kapanma uygulamasına geçiyoruz. İki haftalık dönemde hedeflediğimiz oranda iyileşmeyi temin  edemezsek devamında çok daha sert uygulamaların gelmesi kaçınılmaz hale  gelecek. Kamuda saat 16.00'da bitecek şekilde dönüşümlü ve esnek  mesai yeniden yaygınlaştırılacak. 65 yaş üstü ve 18 yaş altının şehir içi toplu taşıma  araçlarını kullanma sınırlamasını yeniden getiriyoruz. 8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları  dışındaki tüm kademeler uzaktan eğitimle faaliyetlerini sürdürecektir.Lokanta ve benzeri işletmeler ramazan boyunca sadece  belirlenen saatlerde paket ve gel-al hizmetiyle çalışmalarını yürütecektir. Düğün, nişan, kına, nikah, genel kurul ve toplantılar ile  kapalı alanlarda yapılan etkinliklerin tamamı bayram sonrasına kadar  ertelendi!
 
 
   
 
 
   
 
 
 

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