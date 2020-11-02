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65 yaş üstü vatandaşlara güzel haber! Değişti
Milyonlarca vatandaşı kapsıyor. Yeni dönem başlıyor. Büyük kolaylık sağlayacak bir uygulama hayata geçiriliyor. Pandemi döneminde vatandaşlara e-devlet sistemi üzerinden yağlanan hizmetler genişletildi. Böylece evden çıkmadan hizmete erişim sağlanmış oldu. Şimdi ise uygulamaya konulacak hizmet ile 65 yaş üstü vatandaşların sisteme girişi kolaylaşacak. 65 yaş ve üzerindeki kişilerin PTT'ye gitmeden e-devlet şifresi alması sağlanacak. Özellikle kronik hastalıkları bulunan ve salgın nedeni ile kalabalık ortama girmek istemeyen kişilere e-devlet şifreleri evlerinde teslim edilecek.
2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan yapılan derlemeye göre, kamu hizmetlerinin, kullanıcı talep ve ihtiyaçlarına uygun, değer üretecek şekilde tasarlanması, elektronik ortamda sunulması ve kullanımının artırılmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.