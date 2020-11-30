65 yaş üstü toplu taşıma yasak mı? Yeni tedbirler açıklandı! Toplu taşıma kısıtlaması

İçişleri Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde yayınladığı genelge ile 65 yaş ve üstünde bulunan vatandaşların belirli saatler dışında sokağa çıkmasını yasaklamıştı. Yurt genelinde geçerli olacak genelgeye göre 65 yaş ve üstünde bulunan vatandaşlar sadece 10.00 ile 13.00 saatleri arasında sokağa çıkabiliyordu. Ancak artan koronavirüs vakalarının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüse karşı alınacak yeni tedbirleri sıraladı.

65 yaş üstü toplu taşıma yasak mı? Kabine toplantısı ile birlikte alınan yasaklar genişletildi. 65 yaş ve üstü vatandaşlar için uygulanan yasağın kapsamı genişledi.

65 yaş üstü ve 20 yaş altı kişilerin toplu taşıma araçlarını kullanması yasaklandı. Erdoğan, koronavirüs tedbirlerinin İçişleri Bakanlığı genelgesiyle düzenleneceğini ve salı gününden itibaren uygulanacağını bildirdi.