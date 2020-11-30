65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı var mı? 65 yaş üstüne toplu taşıma yasak mı? Erdoğan açıkladı!

Kabine toplantısı sonra erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine toplantısında koronavirüs salgınında yaşanan artış ve atılacak adımlar etraflıca değerlendirildi. Son günlerde yaşanan vaka artışların göz ününde bulundurulduğu Kabine toplantısında kritik kararlar alındı. Özellikle risk taşıyan 65 yaş üzeri için alınacak önlemlerin değerlendirildiği toplantıdan yeni tedbirler çıktı. Peki, 65 yaş üstüne toplu taşıma yasak mı? İşte detaylar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında satırbaşları...

"Kabine toplantımızın ilk ve en önemli konusu koronadaki gelişmelerdi. Dünyanın her yerinde hiç görülmedik bir tırmanışa geçen salgın maalesef ülkemizde de etkili oluyor. Yeni bir takım tedbirleri hayata geçireceğimizi paylaşmıştık. Vaka sayılarının 30 bine dayanmış olması hepimizin daha dikkatli davranmasını gerektirmektedir. Salgının olumsuz etkisini azaltmak için insan hareketliliğini en aza indirmeyi amaçlayan bu tür çarelerden başka bir şey bulunmuyor. Belirlediğimiz salgın tedbirlerine harfiyen uyulmasını bekliyoruz. Tüm vatandaşlarımızın salgın tehdit olmaktan çıkana kadar mecbur kalmadıkça kalabalığa karışmamalarını istiyoruz. Üzerimize düşen fedakarlıkları yapmak zorundayız. Sağlık çalışanlarımızın canla başla ortaya koydukları gayrete en büyük teşekkürümüz, onlara ilave bir yük getirmemek olacaktır.

83 milyon hep birlikte seferberlik ruhuyla hareket etmemiz gerekiyor. Salgınla mücadele çalışmalarının değersizleştirmek için yapılan spekülasyon çalışmalarına karşı da dikkatli olmalıyız. Nice mücadelelerden alnının akıyla çıkan Türkiye salgın karşısında verdiği mücadeleden de çıkacaktır. İnşallah aşı sürecinin de başlamasıyla kontrol edilebilir bir mücadelenin içine gireceğiz.

AŞI ÜCRETSİZ OLACAK

Aşı konusunda dünyadaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. İlk etapta 50 milyon dozluk bir anlaşma yapmış bulunuyoruz. Vatandaşlarımız herhangi bir ücret ödemeden aşıya ulaşabileceklerdir. Önümüzdeki ay sağlık çalışanlarının aşılanması inşallah başlayacaktır.

İŞTE YENİ KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ

Kabine toplantımızda ilave istişare elde ettik.

- Hafta içi her gün gece saat 21 ile sabah 5 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacaktır. Üretim tedarik lojistik sağlık tarım orman gibi genelgede yer alacak sektörler bu kapsamın dışındadır.

- Market kasap gibi işletmeler ile eve paket servisi verecek yerler hafta sonu kısıtlamasının dışındadır.

- Restoranlar paket servisi dışında hizmet veremeyecektir.

65 YAŞ ÜSTÜNE GETİRİLEN YASAKLAR

- 65 yaş üstü 20 yaş altı toplu taşıma araçlarını kullanamayacaktır.

- Anasınıfı ve benzeri eğitim sınıfı faaliyetlerine ara verilecektir.

- Tehdit geçene kadar misafir kabulüne ara vermelerini özellikle rica ediyorum. Evlerde mevlüt, yılbaşı kutlaması gibi insanların bir araya gelecekleri etkinlikler yapılamayacaktır.

- Cenaze namazları, yakınları dahil en fazla 30 kişi ile kılınacak, nikahlarda bu sayı da geçilmeyecektir.

- Hamam, sauna, masaj salonu, yüzme havuzu lunapark gibi yerler faaliyetlerine ara verecektir.