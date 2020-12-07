65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri ne zaman? 65 yaş üstü hafta içi hangi saatlerde sokağa çıkabilecek?

65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri hakkında yapılan aramalar arttı. Koronavirüs vaka sayısını kontrol altına almak için risk grubu taşıyan yaşlılar sokağa belli saatlerde çıkabiliyor. 65 yaş üstünün hafta içi ve hafta sonu belirlenen 3 saatlik zaman dilimi dışında dışarı çıkmaları yasaklandı. İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs genelgesine göre 65 yaş üstünün toplu taşıma aracına binmesi de yasaklandı. İşte 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri…

65 yaş üstü sokağa çıkma saatlerinin başlayacağı saat araştırılmaya başlandı. Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında risk grubu taşıyan vatandaşlara belli saatlerde dışarı çıkma izni verildi. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle birlikte risk teşkil eden 65 yaş grubu vatandalar belli saatlerde dışarı çıkabilecek. Dışarı çıkacak olan vatandaşlar yasağın ne zaman bittiği, hangi saatlerde dışarıya çıkacaklarını araştırıyor. Peki 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri ne zaman? 65 yaş üstü yaşlıların dışarı çıkma izni kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine gönderdiği genelge ile 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altına getirilen kısıtlamanın detaylarını paylaştı. Bakanlığın yayınladığı genelgeye göre, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00 ila 13.00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlar, 13.00 ila 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.

Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni kısıtlamalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan şunları söyledi;

"Halen 65 yaş üstü için uygulanan belirli saatlerde sokağa çıkma uygulaması, çalışanlar hariç olmak üzere 20 yaş altına da teşmil edilecek. Alışveriş merkezleri, marketler, berber ve kuaförler gibi işletmelerin çalışma süreleri saat 10.00 ile 20.00 arası olarak sınırlanacak. Sinemalar, sektörün talebine de uygun şekilde yıl sonuna kadar kapalı kalacak."

65 YAŞ VE ÜSTÜ TOPLU TAŞIMA YASAĞI

30 Kasım 2020 tarihinde açıklanan yeni korona virüs kısıtlamaları kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkma yasaklarına eklemeler yapıldı. 20 Kasım 2020'de uygulanmaya başlayan yasaklara ek olarak 65 yaş ve üstü vatandaşların şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanmaları kısıtlandı. Yani 65 yaş ve üstü vatandaşlar gün içerisinde sokağa çıkma saatleri olan 10.00-13.00 arasında toplu taşımaya (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) binemeyecek. Yeni kısıtlamalar bugün, yani 1 Aralık Salı gününden itibaren geçerli olacak.