Corona virüs nedeniyle 65 yaş üstü için uygulanan sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Corona virüsün ilk çıktığı andan itibaren sokağa çıkmalarına izin verilmeyen 65 yaş üzeri vatandaşlar evlerinde kalmışlardı. Son bir aydır belirli gün ve saatlerde kontrollü olarak sokağa çıkmalarına izin verilen 65 yaş üstü için alınacak yeni kararlar gündemde. Tüm Türkiye'nin ve özellikle de 65 yaş üzeri gözü Bakanlar Kurulu'nun alacağı kararlarda. Peki, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman sona erecek? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? 65 yaş sokağa çıkma yasağı kalktı mı? İşte 65 yaş üzeri sokağa çıkma yasağı hakkında merak edilenler...

Corona virüsün ortaya çıktığı ilk andan itibaren alınan önlemler son haftalarda sonuç vermiş 1 Haziran'dan itibaren pek çok alanda yeni tedbirler altında yasaklar kaldırılmıştı. Hafta sonu uygulanan yasakların son olarak geçtiğimiz hafta uygulanmasıyla birlikte yeni tedbirlerin ne olacağı da merak konusu. Özellikle 0-18 yaş, 20 yaş ve altı ile 65 yaş üzeri için uygulanan sokağa çıkma yasağının devam edip etmeyeceğide gündemde olan konular arasında.

Peki, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman sona erecek? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? 65 yaş sokağa çıkma yasağı kalktı mı? İşte 65 yaş üzeri sokağa çıkma yasağı hakkında merak edilenler...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada salgında ikinci döneme girildiğini belirterek 1 Haziran normalleşme süreci ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Salgında alınan tedbirlere uymanın sadece salgının önünü kesmek anlamına gelmediğini aynı zamanda sağlığımızı güvence altına almak olduğuna dikkat çekti.