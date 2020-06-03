Corona virüsün ortaya çıktığı ilk andan itibaren alınan önlemler son haftalarda sonuç vermiş 1 Haziran'dan itibaren pek çok alanda yeni tedbirler altında yasaklar kaldırılmıştı. Hafta sonu uygulanan yasakların son olarak geçtiğimiz hafta uygulanmasıyla birlikte yeni tedbirlerin ne olacağı da merak konusu. Özellikle 0-18 yaş, 20 yaş ve altı ile 65 yaş üzeri için uygulanan sokağa çıkma yasağının devam edip etmeyeceğide gündemde olan konular arasında.
Peki, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman sona erecek? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? 65 yaş sokağa çıkma yasağı kalktı mı? İşte 65 yaş üzeri sokağa çıkma yasağı hakkında merak edilenler...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada salgında ikinci döneme girildiğini belirterek 1 Haziran normalleşme süreci ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Salgında alınan tedbirlere uymanın sadece salgının önünü kesmek anlamına gelmediğini aynı zamanda sağlığımızı güvence altına almak olduğuna dikkat çekti.
Bakan Koca; "Sınırlı saatlerde sokağa çıkabilen 65 yaş üzeri, gençler ve çocuklar için kısıtsız şekilde sokağa çıkabilecekleri şartları uyacağımız tedbirlerle bizler sağlayacağız. Şimdi tedbirlere uyarken sorumluluk alanımız öncekinden daha büyüktür." dedi.
Bakan Koca; "Önümüzdeki dönemde hafta sonu ile ilgili genel bir düşünce yok. İllerdeki vaka dağılımında değişiklik olursa karar alınabilir. Gerektiğinde iller bazında her zaman gündeme gelebilir. En çok fedakarlık gösteren 65 yaş üzeri ve gençlerimiz oldu. Bilindiği gibi 65 yaş üzeri, çocuklar ve gençler haftada bir gün sokağa çıkabiliyor." dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şunları söyledi:
"1 Haziran itibariyle yeni bir sürece girdik. Bu sürece normalleşme süreci diyoruz. Planlı adımlarla ilerliyoruz. 6 Mayıs'ta yaptığımız konuşmada salgınla mücadelede 1. dönemimize girdiğimizi dile getirmişti. Bu süreçten sonra 2. döneme girdik.
Dünyanın şu anki refah düzeyi 6 aylık süreçten çok kötü bir döneme düşmüştür. Salgınla mücadelede tedbirlere uymanın, sağlımız yanı sıra bu bakımdan yana büyüktür. Tedbirlere uymak, sağlığımız sürecini ele almak, aynı zaman da ülkemizin refahını artırmakla sorumlu kurumların önünü açmak anlamına geliyor. Yeni takvim başladığında öğrencilerimiz için tümüyle güvenli şartları hazırlamış olmalıyız. Yaşlılarımızın kısıtsız şekilde sokağa çıkabilecekleri şartları uyacağımız tedbirlerle bizler sağlayacağız. Şimdi tedbirlere uyarken sorumluluk alanımız öncekinden daha büyüktür."
65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN SONA ERECEK?
Bilim Kurulu'nda 65 yaş üzeri ile ilgili yeni durum görüşüldüğünü belirten Bakan Koca, 65 yaş üzeri vatandaşlar için hareket kısıtının bazı problemleri doğurabileceğinin Bilim Kurulu'nda değerlendirildiğini söyledi. Bakan Koca gençler ve 65 yaş üstü için sokağa çıkma yasağının Bakanlar Kurulu'nda görüşüleceğini ifade etti.
65 YAŞ ÜSTÜ VE GENÇLERİN SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI
Sokağa çıkma kısıtlaması daha çok en son 15 ilkimizde gerçekleşmişti. İllerdeki geçişlerin kısıtlandığı bir durumdu. Önümüzdeki dönemde hafta sonu ile ilgili genel bir düşünce yok.
İl bazında, vakaların yayılımında değişiklik olursa her zaman karar almak mümkün olabilir. Bilim Kurulu'nda böyle bir öneresi oldu. Gerektiğinde iller bazında gündeme her zaman gelebilir. 65 yaş üstü ve gençlerimizle ilgili, en çok fedakarlık gösteren onlar oldu.
Halen sokağa çıkmada kısıtlı olan büyüklerimizin haftada 1 gün, gençlerimizinde haftada 2 gün sokağa çıkma izni bulunuyor. Düzenleme ile ilgili önümüzdeki hafta gündeme gelmiş olur. Bir düzenleme yapılması gündeme gelmiş oldu. Önümüzdeki hafta netleşmiş olur. Büyüklerimizin ve gençlerimizin fedakarlığına son vermek, 53 milyon kişinin tedbirlere uymasıyla doğru orantılıdır.
3 HAZİRAN CORONA VİRÜS TABLOSU