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65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kaldırıldı mı? 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri!

65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kaldırıldı mı? 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri!