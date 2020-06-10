65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kaldırıldı mı? 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri!

Corona virüs vakalarının görülmeye başlandığı andan itibaren sokağa çıkmaları riskli bulunan 65 yaş üstü için Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında yeni kararlar alındı. Sadece belirli gün ve saatlerde sokağa çıkabilen 65 yaş ve üzeri sokağa çıkma izni ile ilgili son durum merak ediliyor. Peki, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kaldırıldı mı? 65 yaş üstü arabayla dışarı çıkabilir mi? 65 yaş üstü şehirler arası seyahat edebilir mi? İşte 65 yaş üstüne izin ve 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri ile ilgili yeni karar...
65 YAŞA YASAK KALKTI
Uzun süredir dışarı çıkamayan ve bir süredir pazar günleri izinli olan 65 yaş üstü vatandaşlara yasak kalktı. Yeni karara göre 65 yaş ve üstü vatandaşların haftanın her gün saat 10.00 ile 20.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecekler.
65 YAŞ ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT EDEBİLİR Mİ?
Daha önce belirli gün ve saatlerde verilen sokağa çıkma izinleri haftanın her günü belirli saatlerde devam edecek. Ancak 65 yaş üstü şehirler arası seyahat ile ilgili kısıtlamalar devam ediyor. 65 yaş üstü için şehirler arası seyahat yapmak isteyenler "Hayat Eve Sığar" mobil uygulaması üzerinden HES kodu almaları gerekiyor.
65 YAŞ ARABAYLA DIŞARI ÇIKABİLİR Mİ?
65 yaş ve üzeri için bir süredir belirli gün ve saatlerde uygulanan sokağa çıkma izinlerinde mesafe yürüyüş mesafesi olarak belirlenmişti. Koronavirüs ile mücadelede kaydedilen olumlu gelişmeler doğrultusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine Toplantısında alınan kararın kapsamı ile ilgili tüm detaylar İçişleri Bakanlığı'nın yayınlayacağı genelgesinde yer alacak.