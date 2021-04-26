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65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı esnetilecek mi? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri değişiyor mu?

26 Nisan 2021 Pazartesi - 18:24 | Son Güncelleme : 26 04 2021 - 18:24

65 yaş üstü sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili son gelişmeler merak ediliyor. Kısmi kapanma sürecinde koronavirüs vaka sayısının artışı sonrası İçişleri Bakanlığı 81 ile gönderdiği genelge ile özellikle 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma saatlerinde değişikliğe gidilmişti. Yeni kararların alındığı bugünlerde 65 yaş üstü vatandaşlar da kısıtlamaların esnetilip esnetilmeyeceğini merak ediyor. Peki, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı esnetilecek mi? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri değişiyor mu? Yaşlıların sokağa çıkma yasağı var mı? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı hangi illerde uygulanıyor? 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri değişti mi? İşte 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ile ilgili son bilgiler...


65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağı ile ilgili yeni kararların alınıp alınmayacağı merak ediliyor. 'Yerinde karar' dönemi olarak adlandırılan son tedbirler kapsamında 65 yaş üstü için sokağa çıkma saatleri değiştirilmişti.  65 yaş üstünü ilgilendiren kararlar  İçişleri Bakanlığı'nın kısmi kapanma genelgesinde yayımlanmıştı. Koronavirüs ile ilgili tedbirlerin güncellenmesi beklenirken 65 yaş üstü vatandaşlar da kendileri ile ilgili yeni bir kararın alınıp alınmadığını merak ediyor.  65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı esnetilecek mi? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri değişiyor mu? Yaşlıların sokağa çıkma yasağı devam edecek mi? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı hangi illerde? İşte 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ile ilgili son bilgiler...
 
 
65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI? 
 
Bakanlıkça geçtiğimiz haftalarda alınan tedbirler kapsamında yayımlanan son genelgede, kısıtlamaların detayları etraflıca yer almıştı. Buna göre, hafta içi günlerde 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00 ve 14.00 saatleri arası sokağa çıkabilecek. Hafta içi veya hafta sonu ayrımı olmaksızın 65 yaş ve üzeri kişiler toplu taşıma kullanamayacak.
 
65 YAŞ ÜSTÜ İÇİN KISITLAMA VE YASAKLAR ESNETİLECEK Mİ? 
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak Kabine toplantısında yeni ek tedbirlerin getirilmesi bekleniyor. Ramazan Bayramı'nı da içine alacak yeni yasakların gündemde. Türkiye'nin koronavirüs ile ilgili mücadelesi ve son gelişmelerin değerlendirileceği Kabine toplantısında seyahat yasağı, 65 yaş üstüne getirilen yasakların kapsamının genişletilmesi, toplu ulaşım yasağının bir süre daha devam etmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantı sonrasında açıklama yapması bekleniyor. Açıklamanın ardında son gelişmeler haberimizde yer alacak. 
 

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