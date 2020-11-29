65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri! 65 yaş üstü sokak izni kaçta başlayıp, kaçta bitiyor

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü için sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Günün belirli saatlerinde sınırlı süre sokağa çıkabilen 65 yaş üstü vatandaşlar internette sıklıkla '65 yaş üstü sokağa çıkma izni kaçta başlayıp, kaçta bitiyor?' sorusunu araştırıyor. Peki, 65 yaş üstü yasak ne zaman bitiyor? İşte 65 yaş üstü sokağa çıkma izni saatleri!

Koronavirüs vaka sayılarındaki artış nedeniyle devreye alınan yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü için sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı günü belirli saatlerinde kalkıyor ve bu yaş grubunda olanlar belirli saatlerde sokağa çıkabiliyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan yeni koronavirüs tedbirleri konulu genelgesinde de 65 yaş üstü için uygulanan kısıtlama ile ilgili detaylar paylaşıldı. Peki, 65 yaş üstü yasak ne zaman bitiyor? İşte 65 yaş üstü sokağa çıkma izni saatleri!

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ!

20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma yasağı İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre; 81 ilde uygulanacak. 65 yaş üstüne getirilen kısıtlama hafta içi ve hafta sonu fark etmeksizin her gün geçerli olarak belirlendi.

Tüm illerde 65 yaş ve üzeri kişiler gün içerisinde 10.00-13.00 saatlerinde sokağa çıkabilecekler.

65 yaş üzeri vatandaşların iş yerleri ile ilgili illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz edenler istisna tutulduğundan doktor, diş hekimi, eczacı, belediye başkanı, muhtar, avukat, akademisyen, veteriner, serbest muhasebeci, mali müşavir mesleklerini icra eden vatandaşlar kısıtlamalardan muaf tutuldu.

65 YAŞ ÜSTÜ ŞEHİRLERARASI SEYAHATLERİNDE İZİN BELGESİ GEREKLİ Mİ?

İçişleri Bakanlığı'nın 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için 20.05.2020 tarih ve 8206 sayılı genlegesine göre Seyahat İzin Belgesi almaları koşuluyla şehirlerarası sehayat edebilecek. 65 yaş üstü vatandaşlar her türlü şehirlerarası toplu ulaşım aracına (uçak, otobüs, tren, vapur) ilişkin bilet satış sürecinde Seyahat İzin Belgesi alınmış olması şartı aranacak.