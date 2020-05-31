65 yaş üstü sokağa çıkma izni saat kaçta? 65 yaş üstü ne zaman sokağa çıkabilir? 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri

Corona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş üstü yaşlılar belirli günlerde ve saat aralığında dışarı çıkabiliyor. 1 Haziran'da normalleşme takvimi ile birlikte 65 yaş ve üstünün sokağa çıkma sınırlaması devam edeceğinin açıklanmasının ardından 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek sorusu gündeme gelmeye devam ediyor. Bugün de 65 yaş üstü için sokağa çıkma izni verilecek. İnternette sıklıkla 65 yaş üstü sokağa çıkma izni saat kaçta? 65 yaş üstü ne zaman sokağa çıkabilir? 65 yaş üstü saat kaça kadar sokağa çıkabilecek? 65 yaş üstü sokağa çıkma izni ne zaman, saat kaçta? 65 yaş üstü ne zaman serbest? soruları araştırılıyor. İşte 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri...

Corona virüs önlemleri ile birlikte alınan sıkı önlemlerin esnetilmesiyle birlikte normalleşme takvimi 1 Haziran'dan itibaren uygulanacak. Buna göre pek çok alanda yasak kalkıyor ve normalleşme sürecinin 2 aşaması başlıyor. Ancak, mart ayından bu yana evde kalan 65 yaş üstü için ise durum farklı. Belirli gün ve saatlerde dışarı çıkmalarına izin verilen 65 yaş üstü için belirli gün ve saatlerde verilen izin devam edecek. Bugün 65 yaş üstü için sokağa çıkma izni verilecek. İnternette 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek sorusu ön plana çıkarken, 65 yaş üstü sokağa çıkma izni saat kaçta? 65 yaş üstü ne zaman sokağa çıkabilir? 65 yaş üstü saat kaça kadar sokağa çıkabilecek? 65 yaş üstü sokağa çıkma izni ne zaman, saat kaçta? 65 yaş üstü ne zaman serbest? soruları da merak ediliyor. İşte 65 yaş üstü sokağa çıkma izni saatleri ve detayları...

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından İçişleri Bakanlığı'ndan genelge yayınlandı. İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgede 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların 31 Mayıs Pazar günü 14.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkabileceği belirtildi.

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

En riskli grup sayılan ve sayıları 7.5 milyona ulaşan 65 yaş üstüyle ilgili kısıtlamanın haziran ayının ortasında ya da sonunda kalkması bekleniyor.

Karar vaka sayılarındaki artış ya da azalmaya göre verilecek. Seyahat kısıtlamalarının kalkmasının ardından vaka artışı olup olmayacağı gözlendikten sonra 65 yaş ve üzeri için uygulanan kısıtlamaların tamamen kalkması gündeme gelecek. Riskli çalışma gruplarından diş hekimleri için de kısıtlamanın ağustos ayına kadar devam etmesi bekleniyor.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan yönetici kadro ve pozisyonunda bulunanlar hariç, 60 yaş ve üzerinde olanlar ile kronik hastalığı bulunanların, idari izinli sayılacağı açıklandı. Ağustos ayında planlanan hac ziyaretlerinin ise bu yıl yapılmaması bekleniyor. Suudi Arabistan ’ın koronavirüs salgını nedeniyle yasakları devam ettirdiği, bu yasakların seyrine göre yeni kararlar alınabileceği ifade ediliyor. 2020-2021 yılı umre ziyaretleri içinse en erken 1 Eylül tarihine işaret ediliyor.