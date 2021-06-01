65 yaş üstü şehirler arası seyahat yapabilir mi, 65 yaş üstü seyahat yasağı var mı? 1 Haziran 65 yaş üstü seyahat izni kalktı mı?

65 yaş üstü şehirler arası seyahat yasağı var mı? İçişleri Bakanlığı genelgesi yayımlandı. Genelgeyle birlikte 65 yaş üstü sokağa çıkma ve seyahat yasağı ile ilgili detaylar vatandaşlarla paylaşıldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma saatleri kısıtlanan 65 yaş üstü seyahat izni kalktı mı, 65 yaş üstü izinsiz şehirler arası seyahat yapabilir mi?

65 yaş üstü seyahat yasağı var mı, 65 yaş üstü seyahat izni kalktı mı? 17 gün boyunca uygulanan sokağa çıkma yasakları sona erdi. Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısında açıkladığı kararların ardından İçişleri Bakanlığı 2. kademeli normalleşme kararlarını kamuoyu ile paylaştı. İşte genelgede 65 yaş üstü vatandaşları ilgilendiren bölümler…

65 YAŞ ÜSTÜ ŞEHİRLERARASI SEYAHAT EDEBİLECEK Mİ?

Kademeli normalleşme döneminde; sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde (hafta içi ve hafta sonunda) şehirler arası seyahat kısıtlaması uygulanacak.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde vatandaşlarımızın uçak, tren, otobüs gibi toplu taşıma vasıtalarıyla yapacakları şehirlerarası seyahatler için ayrıca seyahat izni alması istenmeyecek, şehirlerarası seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ile ibraz etmesi yeterli olacaktır. Bu durumdaki kişilerin şehirler arası toplu taşıma vasıtaları ile ikametleri arasındaki hareketlilikleri, kalkış-varış saatleriyle uyumlu olmak kalmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKABİLİR Mİ?

Kademeli normalleşmede aşı hakkını kullanarak iki doz aşı olmuş olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler ve çocuklarımız için herkes için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının dışında ayrıca bir sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacak.

65 YAŞ ÜSTÜ TOPLU TAŞIMA KULLANABİLİYOR MU?

Sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olup olmadığına bakılmaksızın 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler ve çocuklarımız kademeli normalleşme döneminde şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanamayacaklardır.

65 YAŞ ÜSTÜ DESTEK HATTI

Sokağa çıkma kısıtlamalarında kendi ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumdaki ileri yaş gruplarındaki veya ağır hastalığı olan vatandaşlarımızın 112, 155 ve 156 numaraları üzerinden bildirdikleri temel ihtiyaçları VEFA Sosyal Destek Gruplarınca karşılanacak olup, bu konuda gerek personel görevlendirilmesi gerekse ihtiyaçların bir an evvel giderilmesi bakımından gerekli tedbirler Valiler ve Kaymakamlar tarafından alınacak.