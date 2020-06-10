65 yaş üstü şehirler arası gidebilir mi? Yolculuk yapabilecek mi? 65 yaş üstü araba ile çıkabilir mi?

65 yaş üstü seyahat yapabilir mi? 65 yaş üstü şehirler arası yolculuk yapabilir mi? soruları yaz mevsimin gelmesiyle yazlığına, memleketine gitmek isteyen 65 yaş üstü vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kabine Toplantısı sonrası 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağının her gün saat 10.00 ile 20.00 arasına izin verildiğini açıklamasının ardından, 65 yaş üstü için seyahat yasağının kaldırılıp, kaldırılmadığı da araştırılmaya başlandı. Peki, 65 yaş üstü şehirler arası gidebilir mi? 65 yaş üstüne seyahat yasağı var mı, yolculuk yapabilecek mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası, 65 yaş üstü sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili açıklama yaptı. 65 üstü sokağa çıkma yasağı günü ve saati değişti. 65 yaş ve üstü haftanın her günü saat 10.00 ile 20.00 arası sokağa çıkabilecek. Erdoğan tarafından yapılan açıklama sonrası, şehirler arası seyahat yasağının devam edip, etmediği merak edildi. Peki, 65 yaş üstü seyahat yapabilir mi? 65 yaş üstü şehirler arası yolculuk yapabilecek mi, araba ile çıkabilir mi?

65 YAŞ ÜSTÜ SEYAHAT YAPABİLİR Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 yaş altı sokağa çıkma yasağının tamamen kaldırıldığını duyururken, 65 yaş üstü vatandaşların da haftanın her günü belirli saat aralığında dışarı çıkabilmesine izin verildiğini aktardı. Erdoğan, seyahat yasağı ile ilgili yeni bir açıklama yapmadı.

Bu haftaki toplantıda alınan son kararları şöyle açıkladı:

"Lokanta, kafe, kıraathane gibi işletmelerin kapanış saati 22.00'den 24.00'e uzatılmıştır. Sinema, tiyatro, gösteri merkezi gibi işletmeler 1 Temmuz'dan itibaren belirlenen kurallara göre faaliyete geçebilecektir. 65 yaş üstü vatandaşlarımız haftanın her günü 10.00 ile 20.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecektir. 18 yaş altı ile ilgili kısıtlama ise küçüklerin ebeveynleri refakatinde olmaları şartıyla tümüyle kalkmıştır. Milli parklar ve doğa parkları; sağlık çalışanları, 18 yaş altı ve 65 yaş üstü için ücretsiz olacaktır. Nikah salonları, 15 Haziran'dan itibaren, düğün salonları ise 1 Temmuz'dan itibaren belirlenen kurallara uygun şekilde hizmet vermeye başlayabilecektir."

Seyahat yasakları geçtiğimiz günlerde kaldırıldı. HES kodu ile seyahat izin belgesi almak şartıyla vatandaşlar şehirler arası seyahat edebilir. E-devlet ekranından seyahat izin belgesi almak için öncelikle T.C kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılıyor. Giriş yapmanın ardında İçişleri Bakanlığı bölümünde yer alan “e - Başvuru” kısmına giriliyor. Seçenekler arasından “Seyahat İzin İşlemleri” seçilerek form dolduruluyor. 65 yaş üstü vatandaşların bu belgeyi alması gerekiyor.