65 yaş üstü ne zaman sokağa çıkacak? Bugün 65 yaş üstü sokağa çıkma izni saat kaçta? 65 yaş üstü izin saatleri...

Corona virüs nedeniyle hafta sonları sokağa çıkma izinleri kaldırıldı. Ancak 65 yaş üstü için sokağa çıkma kısıtlamaları devam ediyor. 65 yaş üstüne belirli gün ve saatlerde sokağa çıkma izni veriliyor. İnternette sıklıkla '65 yaş üstü saat kaçta dışarı çıkacak? 65 yaş üstü bugün sokağa çıkabilir mi? Bugün 65 yaş üstü sokağa çıkma izni var mı?' soruları araştırılıyor. Peki, 65 yaş üstü ne zaman sokağa çıkacak? Bugün 65 yaş üstü sokağa çıkma izni saat kaçta? İşte 65 yaş üstü izin saatleri...

Türkiye'nin corona virüs mücadelesi devam ediyor. Corona virüs konusunda Türkiye'de pek çok alanda 1 Haziran itibariyle normalleşme adımları atılırken bazı önlemler alınmaya devam ediliyor. Geride bıraktığımız hafta itibariyle hafta sonu yasaklarının kaldırılmasının ardından belirli yaş gruplarına uygulanan yasaklar da aynı şekilde uygulanıyor. Özellikle 65 yaş üstü için sokağa çıkma kısıtlamaları devam ediyor. 65 yaş yaş üstü sadece belirli gün ve saatlarde sokağa çıkabiliyor. Peki, 65 yaş üstü ne zaman sokağa çıkacak? Bugün 65 yaş üstü sokağa çıkma izni saat kaçta? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? İşte 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri...

Corona virüs nedeniyle marttan bu yanan uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasakları kaldırıldı. 65 yaş üstü yaşlıların ise sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. 65 yaş ve üzeri için bugün sokağa çıkma izni verilecek.

65 YAŞ ÜSTÜ NE ZAMAN SAAT KAÇTA SOKAĞA ÇIKACAK?

65 yaş üstü için, 7 Haziran Pazar günü (bugün) saat 14.00 ile 20.00 saatleri arasında, araba kullanmamak ve maske takmak şartı ile yürüme mesafesi ile sınırlı olmak kaydıyla sokağa çıkabilecek.

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında "Büyüklerimiz bizim için çok değerli. Virüsün onlara bulaşma riski yüksek. O nedenle risk grubundaki vatandaşlarımıza özel ihtimam gösteriyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 65 yaş ve üzeri vatandaşların için yapılan yeni çalışmayı anlattı.

Buna göre 65 yaş üstü vatandaşların sokak izninin 2 güne çıkarılması, haziran ayının ortasında da kısıtlamanın tamamen kaldırılması planlanıyor. Sokağa çıkma kısıtlamasının sonlanmasının 1 Temmuz 'u bulmaması hedefleniyor.

Sokağa çıkma izninin bir gün hafta içi olmasıyla 65 yaş ve üzeri vatandaşlar hem banka, fatura yatırma gibi işlerini yapacak hem de normalleşme sürecine kademeli adım atacak. Vakalarda 65 yaş ve üzeri için artış olmaması dahilinde yasak tamamen kaldırılacak.