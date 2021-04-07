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65 yaş üstü kas kuvvetlendirmede fizik tedavinin rolü nedir?

07 Nisan 2021 Çarşamba - 17:41 | Son Güncelleme : 07 04 2021 - 17:41

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Hasan Kerem Alptekin cevaplıyor...


65 yaş üstü bireyler kas kayıplarına daha açık oluyorlar. Hatta sadece kas kaybı değil, çeşitli mental problemler, demans, depresyon eşlik etmesiyle kırılgan yaşlı dediğimiz durum ortaya çıkabiliyor. Bu tür durumlarda postür kaslarının güçlendirilmesi gerekiyor. Fizik tedavi olarak kasları güçlendirici akımlar kullanılabiliyor. Aktif yöntem olarak güçlendirme egzersizleri veriliyor. Motor kontrol egzersizleri yapılabiliyor. Yeni yöntemlerde sanal gerçeklikle hasta egzersiz yapabiliyor. 65 yaş üstü bireyler özellikle sandalyeden kalkmada zorlanıyorlarsa, merdiven inip çıkarken zorlanıyorlarsa, adım mesafelerinin azalması ve eldeki güçlerinin azalması yaşanılıyorsa bir fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanına başvurmaları uygun olacaktır.

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