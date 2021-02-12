65 yaş üstü ile ilgili flaş karar!

Aşılama takvimi kapsamında 14 Ocak’ta aşının ilk dozu uygulanan sağlık çalışanlarına ikinci doz aşıları dün yapıldı. 70 yaş üstü aşılama da dün başladı. 65 yaş üstünün aşılanmasına ise bugün başlanıyor. Aşı takvimine göre, birinci aşamanın C grubunda yer alan 65 yaş ve üstü vatandaşlardan sonra ikinci aşamaya dahil olanların aşılanmasına geçilecek.

Dünyayı saran koronavirüs salgınına karşı tek silahımız aşı. Aşılama takvimi kapsamında 14 Ocak'ta aşının ilk dozu uygulanan sağlık çalışanlarına ikinci dozların yapılmasına dün başlandı. Sağlık çalışanları koronavirüsle savaşta aşıyla büyük güç kazandıklarını belirterek "Bu 2'nci doz, 2'nci zafer" diyor.

Aşılamada ikinci doz uygulamasında dün 70 yaş üzeri, bugünden itibaren de 65 yaş üzeri vatandaşlar, randevu alarak gidecekleri sağlık kuruluşlarında aşı yaptırabilecek. Birinci aşama, 65 yaş ve üstü vatandaşların aşılanmasıyla tamamlanacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada "65 yaş üzeri vatandaşlarımızın 60 yaş üzeri eşleri de aşı olabilecekler. Randevularınızı web sayfamızdan ve mobil uygulamadan almanızı rica ederim" dedi.

65 YAŞ ÜSTÜ

Aşı takvimine göre, birinci aşamanın C grubunda yer alan 65 yaş ve üstü vatandaşlardan sonra ikinci aşamaya dahil olanların aşılanmasına geçilecek. 50-64 yaş aralığı ikinci aşamada aşı olacak. Üçüncü aşamada ise öncelikle kronik hastalığı bulunanlara aşı yapılacak. Bu kişilerden ilk olarak 40-49 yaşındakiler aşılanırken, bunu 30-39 yaş ve 18-29 yaş grubu takip edecek. Dördüncü aşamada ise sırası geldiği halde zamanında yaptırmayanlar aşılanacak.

ÖĞRETMENLERE HAFTASONU MUAFİYETİ

Bu arada İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Eğitim Personeline Seyahat Muafiyeti" konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre, öğretmenlerle eğitim personelinden 13-14 Şubat'ta özel araçlarıyla yapacakları şehirler arası seyahatlerde izin belgesi istenmeyecek. Bu kişiler, öğretmen/personel kimlik kartlarını ibraz ederek aile bireyleriyle birlikte görev yerlerine özel araçlarıyla seyahat edebilecek.

YERLİ AŞIDA İKİNCİ FAZ ÇALIŞMASI BAŞLADI