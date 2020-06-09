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65 yaş üstü için yasak kalktı mı? 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri! Cumhurbaşkanı açıkladı!

65 yaş üstü için yasak kalktı mı? 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri! Cumhurbaşkanı açıkladı!