65 yaş üstü için yasak kalktı mı? 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri! Cumhurbaşkanı açıkladı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine toplantısı günler sonra ilk kez yüz yüze Ankara'da gerçekleşti. Corona virüs önlemleri ile ilgili adımların masada olduğu 18 yaş altı ve 65 yaş üstünü yakından ilgilendiren kararların alındığı Kabine toplantıda virüs sonrası normalleşme sürecindeki son durum ele alındı. Kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, 65 yaş üstü için yasak kalkıyor mu? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? 65 yaş üstü için yasak kalktı mı? 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri...
Sokağa çıkma yasağı ile ilgili kararların alındığı kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında bugün bir kez daha toplandı. Günler sonra Ankara'da yüz yüze gerçekleşecek ilk toplantının gündem maddelerinden biri de 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı oldu.
65 YAŞ ÜSTÜ İÇİN YASAK KALKTI MI?
İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamasından detaylar...
"Milletimiz hem salgından korunma hem de ne yapması gerektiği konusunda bilinçlenmiştir.
Milletimden hem yeni dönemin kurallarına uyarak hem işine gücüne sıkı sıkıya sarılarak bu sürece destek vermesini bekliyorum. Evlatlarımıza 2053 ve 2071 vizyonlarını gerçekleştirebilmeleri için büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasında adeta son dönemece giriyoruz.
Bu haftaki toplantımızda aldığımız kararlar şu şekilde:
Lokanta, kafe gibi işletmelerin kapanış saatleri 24.00'e uzatılmıştır. Sinema, tiyatro gibi işletmeler 1 Temmuz'dan itibaren faaliyete geçecektir.
65 yaş üstü vatandaşımız haftanın her günü 10.00 ile 20.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecektir.
Nikah salonları 15 Haziran'dan itibaren düğün salonları ise 1 Temmuz'dan itibaren hizmet vermeye başlayabilecektir."