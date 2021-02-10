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65 yaş üstü, engelli ve bakıma muhtaç tüm vatandaşları kapsıyor! Talimat verildi, ödemeler...

AA |  10 Şubat 2021 Çarşamba - 14:03 | Son Güncelleme : 10 02 2021 - 14:03

İçişleri Bakanlığı valiliklere talimat verdi. Süreç başladı. 65 yaş üstü, engelli ve bakıma ihtiyaç duyan tüm vatandaşları kapsıyor. PTT aracılığı ile yapılıyor. Yeni hizmet devreye girdi. Vatandaşlardan yoğun talep geliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında PTT vasıtasıyla başlattığı 65 yaş üstü, engelli ve bakıma muhtaç vatandaşları kapsayan "evde maaş ödemesi" uygulaması, bu kesimlerde memnuniyet yarattı.


İçişleri Bakanlığının Kovid-19 salgınına karşı valiliklere gönderdiği  talimat kapsamında, 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan emekli vatandaşlara  maaşları konutlarında verilmeye başlanmıştı.
 
Söz konusu kararlar sonrası ödemeler, bizzat emekli vatandaşların  evlerine gidilerek yapılıyor. Bu çalışmalarda PTT de önemli bir görev üstlendi.  Türkiye'nin her köşesine ulaşan PTT AŞ, 5 binin üzerindeki iş yeri ve yaygın  ağıyla ücra köşelerde yaşayan emeklilere maaşlarını ulaştırmaya odaklandı.
 
 65 yaş üstünden postacılara teşekkür
 
Hiçbir banka şubesinin bulunmadığı 1280 yerleşim yerinde ve hiçbir  banka ATM'sinin olmadığı 174 yerleşim yerinde de vatandaşın talebi durumunda PTT  personeli evlerine kadar giderek maaşlarını teslim ediyor.
 
Türkiye genelinde yaklaşık 43 bin personeliyle hizmet sunan PTT'nin  üstlendiği rol, özellikle ücra yerlerde yaşayan vatandaşların işini  kolaylaştırdı.
 
Emekliler, uygulamadan memnun olduklarını, salgında risk grubunda  bulunmaları nedeniyle bu yöntemin başlatılmasının işlerini kolaylaştırdığını  belirterek, maaşlarını getiren postacılara teşekkürlerini dile getirdi.
 
"Uygulamadan çok memnunuz"
 
PTT AŞ çalışanı Can Güvel tarafından maaşı evinde teslim edilen 82  yaşındaki Rabia Aydemir, her ay evinde ödeme yapıldığını belirterek, hizmetten  memnun olduğunu söyledi.
 
Aydemir, yaşlılığı nedeniyle dışarıya çıkmakta zorlandığını ifade  ederek, "Bu hizmet bana ve benim gibi yaşlılara çok iyi geldi. Özellikle Kovid-19  salgını nedeniyle kapının önüne bile çıkamıyoruz. Allah devletimizden, PTT  çalışanlarımızdan razı olsun. Her ay düzenli olarak evimize kadar gelerek,  maaşlarımızı teslim ediyorlar." dedi.
 
Aydemir'in yeğeni Ümmiye Aybulut, PTT AŞ'nin yaşlılara maaşlarını  evlerinde teslim ettiğine ilişkin haberleri görünce, e-Devlet Kapısı üzerinden  teyzesi Rabia Aydemir için başvuruda bulunduğunu ve bir süre sonra maaşın evde  teslimatının başladığını dile getirdi.
 
Teyzesi çok yaşlı olduğundan sağlık ihtiyaçları için bile dışarı  çıkmakta zorlandığına dikkati çeken Aybulut, bu hizmet sayesinde çok rahat  ettiklerini, hem sağlıklı olması hem de işlerinin hızlıca gerçekleşmesi  bakımından memnuniyet duyduklarını bildirdi.
 
 "Yaşlılarımızla birlikte biz de mutlu oluyoruz"
 
PTT AŞ çalışanı Can Güvel de 30 yıldır bu mesleği yaptığı bilgisini  vererek, 2022 sayılı Kanun kapsamında 65 yaş üstü, engelli ve bakıma muhtaç  kişilere evde maaş teslimatı hizmeti sunduklarını anlattı.
 
Kovid-19 salgını nedeniyle verdikleri bu hizmette artış olduğuna  işaret eden Güvel, "Bu hizmeti vermekten PTT ailesi olarak gurur duyuyoruz.  Yorgunluğumuz, hizmet götürdüğümüz kişilerin memnuniyetlerini görünce geçiyor.  Onlarla birlikte bizler de çok mutlu oluyoruz." diye konuştu.
 
  
 

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