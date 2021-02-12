65 yaş üstü aşılama nasıl olacak? 65 yaş üstü aşı randevusu nasıl alınır, 65 yaş üstü aşılama başladı mı, ne zaman?

65 yaş üstü aşı süreci başladı. Toplum Bilim Kurulu ve Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 65 yaş üstü aşılama süreci hakkında bilgi vererek, 65 yaş üstü vatandaşların aşılanmasının bugün başlayacağını duyurmuştu. 65 yaş üstü vatandaşlar bugünden itibaren aşı olmak için sisteme tanımlanacak.

65 yaş üstü aşı programı belli oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geçtiğimiz gün yapılan Bilim Kurulu Toplantısı sonrası 65 yaş üzeri vatandaşların aşılama sürecinin başlayacağını aktarmış ve Cuma günüyle birlikte bu kişilerin aşı tanımlamasının yapılacağını bildirmişti. Öte yandan Twitter'dan da açıklama yapan Koca, "Randevularınızı web sayfamızdan ve mobil uygulamadan almanızı rica ederim" ifadelerini kullanarak, 65 yaş üzeri vatandaşların 60 yaş üzerinde olan eşlerinin de aşılanacağını aktardı.

BAKAN KOCA 65 YAŞ ÜSTÜ İÇİN TWİTTER'DAN DUYURU YAPTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 65 yaş üstü vatandaşların 12 Şubat itibariyle randevu alarak koronavirüs aşılarını yaptırabileceğini duyurdu.

Bakan Koca yaptığı paylaşımda, "Yarın sabah 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın aşılanması başlıyor. 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın 60 yaş üzeri eşleri de aşı olabilecekler. Randevularınızı web sayfamızdan ve mobil uygulamadan almanızı rica ederim" ifadelerini kullandı.

Yarın sabah 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın aşılanması başlıyor. 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın 60 yaş üzeri eşleri de aşı olabilecekler. Randevularınızı web sayfamızdan ve mobil uygulamadan almanızı rica ederim. pic.twitter.com/JGFZwJ4DUz — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 11, 2021

65 YAŞ ÜSTÜ AŞILAMA NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilkent Yerleşkesi'nde birlikte gerçekleşen Toplum Bilim Kurulu ve Koronavinüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Bakan Koca açıklamasında 65 yaş üstü vatandaşların cuma gününden itibaren aşı olmak için sisteme tanımlanacağını duyurdu.

Bakan Koca açıklamasında, ‘Yarından itibaren 70 yaş üzeri ve cuma gününden itibaren 65 yaş üzeri vatandaşlar aşı olmak için sisteme tanımlanacak. Bilim Kurulumuzun da önerileri doğrultusunda kritik kamu hizmetlerinin aksamadan sürdürülebilmesini sağlamak ve toplumsal mobilizasyonu teşvik etmek amacıyla, hafta sonundan itibaren başta kabine üyelerimiz olmak üzere devlet üst yöneticilerini aşılanmaya davet ediyorum. Vali, il emniyet müdürü, kaymakam ve belediye başkanlarımızın kendi bölgelerindeki sağlık tesislerimizde aşılarını yaptırarak vatandaşlarımıza önderlik etmesini bekliyorum.’ dedi.

Son partide gelen aşıların 14 günlük analizlerinin tamamlandığını, bu nedenle 70 ve cuma günü 65 yaş üzerine olmak üzere aşı takvimini genişletmiş olduklarını aktaran Koca, ‘Onun için bundan sonraki dönemde 65 yaşa kadar vatandaşımızı sağlık kuruluşlarımızda aşılamaya davet ediyorum. Önümüzdeki süreçte giderek aşılama tedariki ile birlikte takvimi de genişleteceğimizi zaten biliyorsunuz. Bu dönemde daha önce 50 milyon doz aşı için bir sözleşme yapılmıştı. 50+50 milyon talebimiz şeklindeydi. 100 milyon doz aşının sözleşmesinin imzaladığını söyleyebilirim.’ ifadelerini kullandı.

AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Aşı randevusu almak için öncelikle Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) girişi yapılması gerekiyor.

Karşınıza gelen ekranda E-Devlet ile giriş sağlayabileceğiniz butona tıklayabilirsiniz ya da üye ol butonuna basarak üye olabilerek giriş yapabilirsiniz.

Giriş yaptıktan sonra sağ tarafta yer alan "Hastane randevusu al" sekmesini tıklayınız.

"Genel Arama" seçeneğini işaretleyiniz.

"Covid-19 Aşı" seçeneğini işaretleyiniz.

Karşınıza çıkacak olan ekranda eğer sağlık çalışanı değilseniz "COVID-19 pandemik aşılaması için belirlenen öncelikli grupta değilsiniz. Yeni öncelikli gruplar eklendikçe durumunuz yeniden değerlendirilecektir." uyarısı çıkacaktır.

MHRS E-NABIZ 75 YAŞ ÜSTÜ AŞI ALMA ve SORGULAMA

Koronavirüs aşısı için Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden https://www.mhrs.gov.tr/ veya 182'den randevu alınarak başvurulabilecek. MHRS sistemine e-Devlet veya turkiye.gov.tr adresinden girilmektedir.

-MHRS üzerinden randevu oluşturmak için www.mhrs.gov.tr adresine girin.

-Üyeyseniz bilgilerinizi girerek sisteme giriş yapın. Eğer üye değilseniz “Üye Ol” seçeneğini tıklayıp üyelik oluşturun.

-Koronavirüs aşı randevusu almak için sisteme giriş yaptıktan sonra “Aşı Randevusu Al” seçeneğini tıklayın.

-"Aile Hekiminden” ve “Hastaneden” olmak üzere iki seçenek çıkıyor. İstediğiniz seçeneği tıklayıp tarih ve saat bilgilerini seçtikten sonra randevunuzu oluşturabilirsiniz. Randevu bilgileri SMS ile telefona iletilecek.

-Eğer öncelikle grupta değilseniz aşağıdaki uyarıyı alabilirsiniz.

Aşı sıralaması öğrenme

Koronavirüs (Kovid-19) aşı kayıtları, Sağlık Bakanlığı'nın geliştirdiği "aşıla" mobil uygulaması üzerinden de yapılabilecek. Aşı uygulanmadan önce mutlaka "aşıla" mobil uygulaması üzerinden aşı uygunluğu kontrol edilecek, kare kodu okutularak kaydı tamamlandıktan sonra aşı uygulaması yapılacak. Aşıla mobil uygulaması "https://mobilmarket.saglik.gov.tr" adresi üzerinden İOS, Android üzerinden indirilebilecek. Aşılanıp aşılanmayacağımızı ya da sıranın bize gelip gelmediğini nasıl öğreneceğiz? diye merak edenler, E-Nabız sisteminden ya da 2023'e 'Aşıla' yazıp SMS atarak öğrenebileceksiniz.