Sosyal güvencesi olmayan ve ekonomik durumu yetersiz 65 yaş üstü vatandaşlara devlet yaşlılık maaşı yani 65 yaş aylığı veriyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından memur maaş katsayısına göre belirlenen 65 yaş aylığı da artmış oldu. Peki, 65 yaş maaşı ne kadar oldu? 2020 temmuz 65 yaş aylığı ne kadar oldu? İşte zamlı yeni 65 yaş aylığı...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı enflasyon verilerinin açıkladı. 2020 yılının ilk altı aylık enflasyon rakamlarına göre, memur , memur emeklisi, İşçi ve memur emeklisi ile engelli ve 65 yaş aylığı alanların maaşları da arttı. Memur maaş katsayısına göre belirlenen ve sosyal güvencesi olmayan ve ekonomik durumu yetersiz 65 yaş üstü vatandaşlara verilen 65 yaş aylığı da arttı. Peki, 65 yaş maaşı ne kadar oldu? 2020 temmuz 65 yaş aylığı ne kadar oldu? İşte zamlı yeni 65 yaş aylığı...

Kimsesi olmayan ve aylık geliri düşük, hiçbir sosyal güvencesi olmayan kişilere devlet 65 yaş aylığı adı altında maaş bağlıyor. 2018 yılından önce 65 yaş aylığı 3 aylık olarak ödeniyordu ancak yapılan düzenlemeyle aylık ödenmeye başlanmıştı.

2020 TEMMUZ 65 YAŞ AYLIĞI NE KADAR OLDU?

650 binden fazla kişinin yararlandığı 65 yaş aylığı 2022 sayılı yasaya göre; memur maaş katsayısına göre belirleniyor. Bu katsayı, enflasyondaki artışa göre belirleniyor.

Bugün açıklanan enflasyon verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haziranda aylık bazda yüzde 1,13, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,69 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 12,62, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 6,17 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, haziran ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 11,88, yurt içi üretici fiyatları yüzde 7,74 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 1,13, Yİ-ÜFE yüzde 0,69 artış gösterdi. TÜFE, haziranda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 5,75, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,62 yükseldi.

Yİ-ÜFE ise Aralık 2019'a göre yüzde 6,89, geçen yılın haziran ayına göre yüzde 6,17 arttı.

2020 yılının ilk altı aylık enflasyon rakamlarına göre 65 yaş aylığı 672.00 TL'den 711,00 TL'ye yükseldi.

65 YAŞ AYLIĞI BAŞVURU ŞARTLARI

65 yaş ve üzeri vatandaşların kendisi ile varsa eşinin geliri 607 lirayı aşmıyor ve başka da geliri bulunmuyorsa başvurabilir. Başvuru kaymakamlıklardaki ‘Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na yapılıyor. Başvuru 1 ay içinde sonuçlandırılıyor.

65 YAŞ AYLIĞINA KİMLER BAŞVURABİLİR?

1. 65 yaşını doldurmuş olan,

2. Sosyal Güvenlik Kurumundan (SSK, Emekli Sandığı , Bağkur) gelir ve aylık hakkından yararlanmayan,

3. Sosyal Güvenlik Kurumu’na prim ödemeyen,

4. Muhtaçlık sınırından az geliri (2017 itibarıyla 423 lira) olan ve bu durumu valiliklerce ya da aymakamlıklarca tespit edilen kişiler 65 yaş aylığı almak için başvuru yapabilir.