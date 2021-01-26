65 yaş maaşı kimlere verilir? 65 yaş aylığı alan sayısı artacak!

65 yaş aylığı geliri asgari ücretin 3'te birinden az olanlara verilen bir maaş. 65 yaş aylığındaki gelir sınırı asgari ücrete endeksli. Asgari ücret arttığı için o sınırda değişti artık. Bu yüzden 65 yaş aylığı alacak kişilerin de sayısı da arttı. Peki, 763 lira olan 65 yaş maaşı kimlere, hangi şartlarla veriliyor? 65 yaş maaşı almak için nereye başvuru yapılır? İşte 65 yaş aylığı başvuru şartları...

Asgari ücret artışı 65 yaş maaşı alanların da yüzünü güldürdü. 65 yaş aylığı alamayan kişiler için başvuru şansı doğdu. 65 yaş aylığındaki gelir sınırı asgari ücrete endeksli. Asgari ücretteki önemli artış sonrası daha önce 65 yaş aylığı alamayan kişilerin yeni yıl ile birlikte aylık alabilmesi mümkün olabilir. Asgari üçte biri 852 lira gelirin altında olan yaşlılar 65 yaş aylığı almaya hak kazanıyorlar.

65 yaş aylığı ile ilgili son iki yıldır çok önemli değişiklikler hayata geçirildi. Bunlardan ilki 65 yaş aylığı alınabilmesi için dikkate alınan gelir sınırında 65 yaş üstü kişinin yaşadığı hanedeki toplam gelire değil, yalnızca eşi ile birlikte toplam gelire bakılmasıydı. Diğeri ise 65 yaş aylığının miktarındaki artıştı.

KİMLER 65 YAŞ AYLIĞI ALABİLİR?

65 yaş aylığı alabilmek için kişinin yaşadığı hanedeki toplam gelire bakılırdı. Haneye dayalı gelir testinden kişiye dayalı gelir testine geçildiği için 65 yaş aylığı almaya hak kazananların sayısı da artmış oldu. Eski sistemde aynı evde yaşayan hane halkından biri işe girdiğinde 65 yaş aylığı kesiliyordu. Şimdi ise sadece 65 yaş ve üstü çiftlerin gelirine bakılıyor.

Düzenlemeye göre, 65 yaşını doldurmuş muhtaç, güçsüz ve kimsesiz kişilerin 65 yaş aylığına hak kazanabilmeleri için sadece varsa eşlerinin ve kendilerinin gelirlerine bakılıyor ve eşi ve kendisinin geliri asgari ücretin net tutarının üçte birinden düşük olanlara aylık bağlanıyor. Bununla birlikte, düzenlemeye göre, eşlerin aynı evde yaşayıp yaşamamaları da dikkate alınmıyor.

DAHA ÇOK KİŞİYE MAAŞ

Bu düzenleme sonrası 65 yaş aylığı alan kişi sayısında artış söz konusu olmuştu. Diğer yandan 65 yaş üstü kişilerin aylıklarının anlamsız şekilde kesilmesinin de önüne geçildi. Örneğin 65 yaş üstü dedenin aylığı, aynı evde beraber yaşadığı torununun işe girmesi nedeniyle kesilebiliyordu. Bu düzenleme sonrası bu sorunun önüne geçilmiş oldu. Aynı hanede yaşayan kişilerin gelirlerindeki değişme nedeniyle 65 yaş aylığının kesilmesi uygulamasına son verildi.

65 YAŞ AYLIĞI ALANLARIN MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATAR?

65 yaş aylığı memur maaş katsayısına endeksli. Memur maaş katsayısı da ocak ve temmuz aylarında enflasyon oranında güncellenince 65 yaş aylığının miktarında da artış oluyor. 2020 yılının son altı aylık enflasyon verilerinin belli olması sonrası Ocak ayından itibaren 65 yaş aylığının miktarı artacak. 65 yaş aylıkları memur katsayısındaki artışla birlikte ocak ayından itibaren 763.67 TL’ye yükselecek. Dolayısıyla 65 yaş aylığı alan kişiler 2021 yılının ilk altı ayında 763.67 TL aylık alacaklar. Ocak aylıklarını çekenler şubat ayında 1 aylık fark ile birlikte 815.84 TL maaş alacaklar. Bu artışla birlikte 65 yaş aylığına 52.17 TL zam yapılmış oldu.

65 YAŞ AYLIĞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aylık başvuruları, kişinin ikametgahının bulunduğu ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na veya Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne yapılır. Başvuru yapan vatandaşa Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ‘başvuru alındı’ belgesi verilir. Başvurular en geç 1 ay içinde sonuçlandırılır. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın www.ailevecalisma. gov.tr/tr-tr/sss/sosyal-yardimlar-genel-mudurlugu/2022-ayliklari/ linkinden konu ile ilgili daha ayrıntılı bilgiye ulaşılabilir.