65 yaş aylığına zam! Kimler 65 yaş aylığı alabilir? 65 yaş aylığı alanlara bayram ikramiyesi ödenecek mi?

Devlet, sosyal güvencesi olmayan 65 yaş ve üstü yaşlılara 65 yaş aylığı bağlıyor. Enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından 2022 aylığı adı verilen 65 yaş aylığı da 1 Temmuz itibarıyla memur maaş zammıyla birlikte bu aylık 671 liradan 711 liraya çıktı. Peki, 65 yaş aylığı şartları ne? Kimler 65 yaş aylığı alabilir? 65 yaş başvuruları nereye yapılır? 65 yaş aylığı alanlara bayram ikramiyesi ödenecek mi? İşte 65 yaş aylığı hakkında merak edilenler...
Hükümet yaşlı, engelli ve muhtaç kişilere yönelik pozitif uygulamalarla büyük destekler sağlıyor. Yaklaşık 600 bin kişi bu yardımlar sayesinde temel ihtiyaçlarını kimseye muhtaç olmadan karşılamaya çalışıyor. Bu kişilerin bakımını üstlenen yakınlarına ise her ay 1.542 lira ödenecek. Engellilere de aylık 567 liradan başlayan ödeme var.
KİMLER 65 YAŞ AYLIĞI ALABİLİR? 65 YAŞ AYLIĞIŞ ARTLARI
Kimler 65 yaş aylığından yararlanabilir?
İlk koşul 65 yaşını doldurmuş olmak. Sosyal güvenlik kuruluşlarından gelir veya aylık alınmıyor olması gerekiyor.
65 yaş aylığı başvuruları nereye yapılır?
Başvuru kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na (kaymakamlık) yapılıyor.
65 yaş aylığı başvuruları kaç günde sonuçlanır?
1 ay içerisinde işlemlerin sonuçlanması gerekiyor. Yani 65 yaş aylığı için uzun zaman beklemek gibi bir durum söz konusu değil.
EMEKLİ OLANLAR 65 YAŞ AYLIĞINA BAŞVURABİLİR Mİ?
Hayır, emekliler yararlanamaz. 65 yaş aylığı alabilmek için malullük aylığı, yetim aylığı, dul aylığı veya sürekli iş göremezlik geliri alınmıyor olması şartları da var.
65 YAŞ AYLIĞI ALANLAR BAYRAM İKRAMİYESİ ALABİLİR Mİ?
Hayır, hem emekli olup hem de 65 yaş aylığı alınamaz. Bayram ikramiyeleri sadece emeklilere ve emeklinin vefatı halinde emekli maaşını alan yakınlarına ödenir. 65 yaş aylığı alanlar bayram ikramiyesinden yararlanamaz.
GELİR SINIRINA DİKKAT!
Muhtaçlık değerlendirmesi nasıl yapılır?
Muhtaçlık değerlendirmesi; yaşlının kendisi ve eşinin gelir, servet ve harcamaları ile birlikte nafaka yükümlülüğü dikkate alınarak yapılıyor. Buna göre; kişi başına gelir 701 liranın altındaysa aylık bağlanır. Eş ve başvuran kişinin geliri toplamı 1.402 lirayı aşıyorsa aylık bağlanmaz.
Zamla birlikte ödeme ne oldu?
65 yaş aylığı ocak ve temmuz aylarında memur maaş artışına (katsayısına) paralel artıyor. İlk 6 ayda enflasyonun yüzde 5.75 olarak açıklanmasıyla birlikte memur maaş katsayısı (0.154461) da ortaya çıktı. Buna göre; 671 lira olan aylık, 711 liraya yükseldi.
Hesaba ne zaman geçiyor?
Doğum tarihinin son rakamı 0-5 arası olanlar ayın 5’inde, 1-6 arası olanlar ayın 6’sında, 2-7 arasında olanlar ayın 7’sinde, 3-8 olanlar ayın 8’inde ve 4-9 arası olanlar ayın 9’unda ödeme alıyor. Maaşları zamlı almayana fark ise ay içerisinde ödeniyor.
Adres değişirse ne olur?
Bu durumda maaş kesilir. Ama 1 yıl içerisinde başvuru yapılırsa ve yeni adres Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na bildirilirse, değerlendirme sonucu aylık alma şartlarının devam etmesi halinde, kesilen aylık tekrar bağlanır.
SOSYAL YARDIMLAR DA ARTTI
Huzurevi, yetiştirme yurdu gibi sosyal hizmet kuruluşlarında kalanlara verilen harçlıklar da zamlandı. Harçlık yaşlılarda 247 liradan 261 liraya, 6-12 yaş arası engellilerde 99 liradan 104 liraya, 13-18 yaş arası engellilerde 148 liradan 156 liraya, 18 yaş üstü engellilerde 198 liradan 209 liraya çıktı. Kot taşlama işlerinde çalışırken silikozis hastalığına yakalanan vatandaşlara yapılan yardımlarda da artış oldu. Yardım tutarı, meslekte kazanma kaybı yüzde 15-34 arasındakilerde 1.226 liraya, yüzde 35-54 arasındakilerde 1.402 liraya, yüzde 55’in üzerinde olanlarda da 1.561 liraya yükseldi.
MUHTAÇ HASTANIN BAKIMINI YAPANA 1.542 LİRA
Hasta ve yaşlılığından dolayı rapor alınıp bakıma muhtaç olduğu tespit edilen kişilerle aynı çatı altında yaşayanlara, bakım aylığı ödeniyor. Bunun için sağlık kurulu tarafından düzenlenen ‘yüzde 50 ve üzerinde engelli raporu’ gerekiyor. Başvuru ‘Aile ve Sosyal Politikalar’ il müdürlüğüne veya varsa ilçe müdürlüklerine yapılıyor.