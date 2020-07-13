65 yaş aylığına zam! Kimler 65 yaş aylığı alabilir? 65 yaş aylığı alanlara bayram ikramiyesi ödenecek mi?

Hükümet hiç bir sosyal güvencesi olmayan yaşlılara destek altında 65 yaş aylığı bağlıyor. 2022 aylığı adı verilen 65 yaş aylığı 1 Temmuz itibarıyla memur maaş zammıyla birlikte bu aylık 671 liradan 711 liraya çıktı. Peki, 65 yaş aylığı şartları ne? Kimler 65 yaş aylığı alabilir? 65 yaş başvuruları nereye yapılır? 65 yaş aylığı alanlara bayram ikramiyesi ödenecek mi? İşte 65 yaş aylığı ile ilgili merak edilenler...

Devlet, sosyal güvencesi olmayan 65 yaş ve üstü yaşlılara 65 yaş aylığı bağlıyor. Enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından 2022 aylığı adı verilen 65 yaş aylığı da 1 Temmuz itibarıyla memur maaş zammıyla birlikte bu aylık 671 liradan 711 liraya çıktı. Peki, 65 yaş aylığı şartları ne? Kimler 65 yaş aylığı alabilir? 65 yaş başvuruları nereye yapılır? 65 yaş aylığı alanlara bayram ikramiyesi ödenecek mi? İşte 65 yaş aylığı hakkında merak edilenler...

Hükümet yaşlı, engelli ve muhtaç kişilere yönelik pozitif uygulamalarla büyük destekler sağlıyor. Yaklaşık 600 bin kişi bu yardımlar sayesinde temel ihtiyaçlarını kimseye muhtaç olmadan karşılamaya çalışıyor. Bu kişilerin bakımını üstlenen yakınlarına ise her ay 1.542 lira ödenecek. Engellilere de aylık 567 liradan başlayan ödeme var.

KİMLER 65 YAŞ AYLIĞI ALABİLİR? 65 YAŞ AYLIĞIŞ ARTLARI

Kimler 65 yaş aylığından yararlanabilir?

İlk koşul 65 yaşını doldurmuş olmak. Sosyal güvenlik kuruluşlarından gelir veya aylık alınmıyor olması gerekiyor.

65 yaş aylığı başvuruları nereye yapılır?

Başvuru kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na (kaymakamlık) yapılıyor.

65 yaş aylığı başvuruları kaç günde sonuçlanır?

1 ay içerisinde işlemlerin sonuçlanması gerekiyor. Yani 65 yaş aylığı için uzun zaman beklemek gibi bir durum söz konusu değil.

EMEKLİ OLANLAR 65 YAŞ AYLIĞINA BAŞVURABİLİR Mİ?

Hayır, emekliler yararlanamaz. 65 yaş aylığı alabilmek için malullük aylığı, yetim aylığı, dul aylığı veya sürekli iş göremezlik geliri alınmıyor olması şartları da var.

65 YAŞ AYLIĞI ALANLAR BAYRAM İKRAMİYESİ ALABİLİR Mİ?

Hayır, hem emekli olup hem de 65 yaş aylığı alınamaz. Bayram ikramiyeleri sadece emeklilere ve emeklinin vefatı halinde emekli maaşını alan yakınlarına ödenir. 65 yaş aylığı alanlar bayram ikramiyesinden yararlanamaz.