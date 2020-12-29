65 yaş aylığı ne kadar oldu 2021? Asgari ücret sonrası yaşlılık maaşı ne kadar oldu 2021?

65 yaş aylığı ne kadar oldu 2021? Ocak ayıyla birlikte asgari ücret dışında emeklilerin, memurların, yaşlıların, engellilerin, evde bakım maaşı alanların maaşları artacak. Asgari ücretin bugün açıklanmasıyla 65 yaş aylığı alan vatandaşlar merak içinde beklediği 2021 65 yaş maaşı zammı da belli oldu. İşte detaylar...

65 yaş aylığı ne kadar 2021? Gelir durumu geçinmeye elverişli olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara verilen aylık asgari ücret zammıyla arttı. Geçmiş yıllarda 3 aylık verilen maaş sonraki yıllarda aylık olarak verilmeye başlandı. 2021 yılına günler kala maaş zam oranları dört gözle bekleniyordu beklenen haber geldi. İşte 65 aylığı hakkındaki detaylar…

65 yaş aylığı ne kadar olacak 2021?

Sosyal güvencesi olmayan emeklilik maaşı bulunmayan vatandaşlara devler tarafından bağlanan 65 yaş aylığı 711.5 liradan 864.89 liraya yükseldi.

65 yaş maaşı kimlere verilir?

65 yaş aylığı, yaşlıların yoksulluğa düşmeden temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi adına bağlanan aylıktır. 2022 sayılı kanun uyarınca, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) herhangi bir gelir veya aylık almayan ve bir işte çalışmayan 65 yaşını doldurmuş Türk vatandaşlarına, devlet aylık bağlıyor.

Hiçbir sosyal güvence bulunmaması (SSK, BAĞKUR, Emekli Sandığı) (4A,4B,4C)

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Aylık gelirin muhtaçlık sınırının altında olması

65 yaşını doldurmuş olmak