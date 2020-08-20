65 yaş aylığı nasıl alınır? Başvuru şartları...

65 yaş üstü bir çok vatandaş tarafından 65 yaş aylığının nasıl alınacağı merak konusu oldu. 65 yaş üstü yardıma ihtiyacı olan vatandaşlar 65 yaş aylığı alabilmek için için ikametgahının bulunduğu ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na veya Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne başvuru yapması gerekiyor. İşte 65 yaş aylığı ile ilgili tüm detaylar...

Türkiye’de 83 milyonluk nüfusun, 7.5 milyonu 65 yaş ve üzeri vatandaşlardan oluşuyor. Hiçbir sosyal güvencesi, kimsesi olmayan ve aylık geliri düşük olanlara, devlet tarafından ‘65 yaş aylığı’ adı altında maaş bağlanıyor.

768 bin vatandaş bu yardımlar sayesinde temel ihtiyaçlarını kimseye muhtaç olmadan karşılamaya çalışıyor. Daha önce üç ayda bir yatırılan bu maaş, Eylül 2018 itibarıyla aylık ödenmeye başlamıştı. Aylık ödenen tutar da 1 Temmuz ’dan bu yana 711 lira. 2022 sayılı yasaya göre; 65 yaş aylıkları memur maaş katsayısına göre belirleniyor. 65 yaş aylığı alabilmek için 3 şart bulunuyor: ‘Yaş’, ‘gelir’ ve ‘sosyal güvence’. İlk koşul, 65 yaşını doldurmuş olmak. İkincisi hiçbir sosyal güvencenin bulunmaması. Yani emekli olan, SGK ’dan dul veya yetim aylığı alan, bir işte çalışanlar 65 yaş aylığı alamıyor. Bunun yanında, nafaka alan kişiler de 65 yaş aylığından yararlanamıyor.

Kişi başı gelir

Üçüncü göz önünde bulundurulan madde ise gelir durumu. 65 yaş aylığı bağlanacak kişinin, sadece kendisi ile eşinin geliri dikkate alınıyor. Buna göre; kişi başına gelir 701 liranın altındaysa aylık bağlanır. Eş ve başvuran kişinin geliri toplamı 1.402 lirayı aşıyorsa aylık bağlanmaz.

Nereye başvurulur?

Aylık başvuruları, kişinin ikametgahının bulunduğu ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na veya Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne yapılır. Başvuru yapan vatandaşa Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ‘başvuru alındı’ belgesi verilir. Başvurular en geç 1 ay içinde sonuçlandırılır. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın www.ailevecalisma. gov.tr/tr-tr/sss/sosyal-yardimlar-genel-mudurlugu/2022-ayliklari/ linkinden konu ile ilgili daha ayrıntılı bilgiye ulaşılabilir.

Hangi durumda aylık kesilir?

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan ölüm geliri veya aylık bağlananların aylıkları kesilir. Kişi başına geliri 701 liranın üzerinde olanların da 65 yaş aylıkları gelirin arttığı aydan itibaren kesilir. Örneğin 1.000 lira geliri olan ailede, eşlerden biri öldüyse kişi başına gelir 701 liranın üzerine çıkacağı için bu durumun yazıyla bildirilmesi gerekiyor. 65 yaş aylığı alırken, nafaka bağlananların da aylığı kesilir. Adres değişikliğinde de maaş kesilir. Ama 1 yıl içerisinde başvuru yapılırsa ve yeni adres Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na bildirildiğinde değerlendirme sonucu aylık alma şartları devam ediyorsa, kesilen aylık tekrar bağlanır. (Posta)